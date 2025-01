Novo álbum da banda Anjo Gabriel marca estreia da gravadora Rozenbeat; saiba mais

A- A+

A banda pernambucana de rock psicodélico Anjo Gabriel rompeu um hiato de 12 anos do lançamento do seu último disco para apresentar ao público seu terceiro álbum, homônimo, na estreia da gravadora Rozenbeat.



Com cópias coloridas ou em vinil transparente translúcido, as primeiras unidades têm preços promocionais e estão disponíveis via Benfeitoria em campanha de financiamento coletivo no site rozenbeat.com.br.

“Anjo Gabriel”, trará na capa ilustrações de Lula Côrtes, multiartista pernambucano e um dos precursores na cena psicodélica local e estará disponível nas principais plataformas de áudio,, no dia 31 de janeiro, e o pre-save pode ser acessado aqui.

“Lula é uma grande referência e pra nós é uma honra contar com trabalhos originais do acervo dele para o capa do nosso álbum”, conta Marco Da Lata, baixista da Anjo Gabriel e produtor do trabalho. As músicas do novo disco estarão disponíveis antes nas principais plataformas de áudio no dia 31 de janeiro, e o pre-save pode ser acessado aqui.

Sobre o disco

Com 4 faixas ao todo e fabricados na Vinil Brasil, os LPs serão numerados e acompanharão a edição de estreia da Magnética Zine, editada por Rodrigo Pires e impressa pela Livrinho de Papel Finíssimo.



Com textos de Bento Araújo, Rogério Medeiros, Débora Nascimento e Michelle de Assumpção, a fanzine é uma publicação da Rozenbeat, gravadora pernambucana que estreia no mercado com o lançamento da Anjo Gabriel e se destaca por ser a primeira gravadora cooperativa do País.



“Esta é a primeira gravadora independente do País a funcionar como cooperativa e o nosso foco de trabalho inicial é lançar no mercado álbuns pernambucanos inéditos em vinil”, destaca Marco Da Lata, produtor fonográfico idealizador da iniciativa.



O produtor tem a experiência de ter trazido de volta à ativa o Ave Sangria, em 2014, com shows e o lançamento em vinil de "Perfumes y Baratchos", além de produzir os trabalhos da Anjo Gabriel.

Marco destaca que a proposta é colocar essa bagagem e a experiência de gravação e produção fonográfica analógica a favor da música de Pernambuco e do mercado local. Além do formato vinil, em breve o financiamento coletivo terá opções de aquisição em fita K7 e fita magnética de ¼ de polegada.

“Priorizamos a produção analógica e nosso foco inicial é lançar artistas de Pernambuco inéditos em vinil. Depois da Anjo Gabriel, temos um próximo projeto na gaveta que é lançar os fonogramas do show da banda Ave Sangria ao vivo no Teatro de Santa Isabel em 2014”, indica Da Lata.



O show de lançamento da gravadora no dia 8 de dezembro com a banda Anjo Gabriel foi gravado em fita magnética de ½” polegada 16 canais, e será lançado ainda em 2025.

Sobre a banda

Psicodelia e krautrock (kosmische Musik) dão o tom do som da Anjo Gabriel, banda pernambucana formada em 2005. Com uma forte influência de bandas como Can, Amon Duul, Faust, Neu e do udigrudi pernambucano dos anos 1970, principalmente o som do disco "Paêbiru – O Caminho da Montanha do Sol" (1975), de Lula Côrtes & Zé Ramalho, a banda lançou dois discos em vinil.

Com nome emprestado de uma comunidade hippie de Pernambuco, a banda criou o selo fonográfico Ripohlandya, em 2011, para lançar os seus próprios discos.



O primeiro trabalho a chegar nas prateleiras das lojas de música foi o debut da banda batizado "O Culto Secreto do Anjo Gabriel", no formato vinil duplo 140g preto e CD. Em 2013 saiu "Lucifer Rising", considerado o melhor disco de 2013 para Fábio Massari e Bento Araújo (Poeira Zine), entre vários outros blogs e sites especializados em música.

A Anjo Gabriel já se apresentou em várias partes do Brasil com passagens por festivais como Abril Pro Rock (PE), Virada Cultural (SP), Macuca Jazz & Improviso (PE), além de ter tocado em palcos importantes como os do Sesc e Caixa Cultural.



A formação atual conta com Marco da Lata (Baixo e Voz), Junior do Jarro (Bateria e voz) CH Malves (Bateria), Diego Drão (Teclados e voz) e Phillippi Oliveira (Guitarra e Voz).

SERVIÇO:

"Anjo Gabriel", lançamento de estreia da gravadora Rozembeat

Pre-save virtual

Datas: 31 de jan (Disco virtual) e 30 de abril (Campanha de financiamento coletivo)

Onde adquirir o vinil: Na plataforma Benfeitoria

Mais informações no site da Rozenbeat



