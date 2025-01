Terraplana lança a sentimental ''charlie'', nesta terça-feira (14), e confirma novo álbum; confira

A- A+

A banda curitibana Terraplana lançou nesta terça-feira (14), a canção ''charlie'', como o primeiro lançamento do segundo álbum do grupo, intitulado ''natural''. O disco completo tem previsão para chegar nas plataformas digitais no dia 11 de março, com dez faixas inéditas.

A nova faixa caracteriza o traço empregado ao novo projeto do conjunto, concedendo um indício do que os fãs podem esperar das próximas gravações. O lançamento de ''charlie'' veio acompanhado de um videoclipe, dirigido por Gabriel Rolim e Daniel Augusto, ambientado em um parque de diversões, em Curitiba.

Confira o clipe:

Terraplana anunciou que ''natural'' foi uma realizado pela Balaclava Records, em colaboração com Flesh and Bone Records para distribuição física fora do Brasil. O álbum foi produzido e mixado por JooJoo Ashworth, com engenharia de som feita por Álvaro Paz e a gravação master por Greg Obis, além de ter sido gravado no Nico’s Studio, em Curitiba.

Capa ilustrada do álbum | Crédito: Julia Lacerda

Sobre Terraplana

Formada em 2017, a banda curitibana de shoegaze e indie rock brasileira, surgiu na cidade de Curitiba, no estado do Paraná. O grupo é formado por Stephani Heuczuk (voz e baixo), Vinícius Lourenço (voz e guitarra), Cassiano Kruchelski (voz e guitarra) e Wendeu Silverio (bateria).

