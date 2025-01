Baiano Bernardo Lessa é selecionado para o programa audiovisual Berlinale Talents, na Alemanha

A- A+

O baiano Bernardo Lessa, especialista em desenvolvimento de negócios de 27 anos, foi selecionado novamente para representar o Brasil no Berlinale Talents, programa voltado ao desenvolvimento de talentos. A prestigiada iniciativa acontece de 15 a 20 de fevereiro, na Alemanha, em Berlim, promovendo palestras, workshops e debates públicos.

A seleção do concorrido Berlinale Talents, que faz parte do Festival Internacional de Cinema de Berlim, contou com 3.836 inscrições de 123 países, mas apenas 201 cineastas foram selecionados. Entre eles o brasileiro Bernardo, próximo de completar dez anos de experiência em gestão de projetos, captação de recursos, análise estratégica de mercado e marketing.

O intuito dos seis dias de evento é colaborar para a convergência dessa comunidade cinematográfica, representada por 62 países. Uma oportunidade única de se conectar e colaborar em escala mundial, promovendo conexões e criatividade além das redes regionais.

Sobre Bernardo Lessa

Natural de Salvador, na Bahia, Bernardo criou, aos 8 anos, o vlog ''Diário de um Gago'', para tentar romper o estigma da sua gagueira, mas o seu vínculo com a comunicação seguiu até a graduação.

O baiano se formou com láurea em Cinema e Audiovisual pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), com uma pesquisa focada na distribuição de filmes brasileiros. Ele realizou a pós-graduação em Gestão de Negócios Audiovisuais no Centro Universitário Armando Alvares Penteado (FAAP).

Na capital pernambucana, fez parte da equipe de programação e curadoria do Cinema da Fundação, onde organizou mais de 20 festivais e cuidou da programação semanal do cinema, exibindo mais de 400 filmes em dois anos.

"Foi lá que descobri que o cinema nacional também tem uma gagueira, e ela está na distribuição. Os filmes brasileiros têm muita dificuldade de chegar ao público", comentou Bernardo.

É nesse cenário que se destaca Bernardo Lessa, lidando com a curadoria, programação, marketing e distribuição de filmes. Na distribuidora Vitrine Filmes, ele se tornou coordenador de negócios e relações institucionais, lançando mais de 40 filmes, incluindo o vencedor do Oscar "Druk - Mais uma Rodada" (Thomas Vinterberg).

Além disso, o baiano também foi um dos criadores do Vitrine Lab, laboratório de distribuição que já formou mais de 400 profissionais e recebeu o prêmio de inovação do Festival de Gotemburgo. Em 2021, fundou, ao lado de Marina Kosa, o perfil Tanto Cine, que hoje soma mais de 26 mil seguidores e tem a missão de democratizar o conhecimento do mercado audiovisual no Brasil.

Em 2022, entrou na Conspiração Filmes para atuar como coordenador de financiamento e vendas, com a missão de expandir o departamento de vendas da produtora e auxiliar na complexa arquitetura de financiamento de filmes e séries com recursos privados e públicos.

Entre os grandes orçamentos, estão títulos como "O Auto da Compadecida 2" (Guel Arraes, Flávia Lacerda), "Tô de Graça" (César Rodrigues), "DPA 4 - O Filme" (Mauro Lima), "Velhos Bandidos" (Cláudio Torres, com Fernanda Montenegro, Bruna Marquezine e Lázaro Ramos), entre outros.

No último ano, Bernardo se tornou sócio da Tanto, fundada por Marina Kosa em 2019, empresa de marketing audiovisual. Atualmente, o baiano atua também como gerente de lançamento da Sessão Vitrine Petrobras, um dos projetos de distribuição com mais destaque no país.

