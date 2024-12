A- A+

LUTO Viúvo de Ney Latorraca, Edi Botelho é ator e vivia há 29 anos com o marido: "Um grande companheiro" Artistas dividiram o palco em espetáculos bem-sucedidos e sempre fizeram questão de manter o casamento com discrição, fora dos holofotes

Ator que morreu nesta quinta-feira (26), aos 80 anos, Ney Latorraca vivia há 29 anos com o também ator Edi Botelho.

Os dois — que contracenaram juntos em espetáculos como "O martelo", dirigido com Aderbal Freire-Filho, e "Entredentes", criação do dramaturgo e diretor Gerald Thomas — sempre fizeram questão de manter o relacionamento com discrição, distante dos holofotes.

Em 2022, em entrevista ao Globo, Ney falou mais abertamente, pela primeira vez, sobre o casamento. Na ocasião, ele revelou que ambos haviam cogitado, no passado, ter um filho juntos.

"Mas não me arrependo de não ter tido filhos. Até cogitei em uma época, mas pensei melhor: "Ah, não, vai começar de novo toda essa história de encontrar vaga para criança em pensão..."" brincou, na entrevista concedida em há dois anos.

"Vivo com uma pessoa maravilhosa, um grande companheiro, amigo e bom ator que é o Edi Botelho"



Durante muitos anos anos, Ney Latorraca se mostrou avesso a abrir detalhes da vida privada. Ele jamais "escondeu" a relação — que começou em 1995 e era conhecida por colegas e jornalistas no meio.

O artista só não falava publicamente sobre o assunto. Ele dizia que achava melhor deixar esse lado particular dentro de casa. E que o foco, sobre a própria figura, recaísse sobre o ofício nos palcos e na TV, que era o que importava, afinal.

A mudança no comportamento, dos últimos dois anos pra cá, coincidiu com a estreia da peça autobiográfica "Seu Neyla", com dramaturgia de Heloísa Perissé e direção de José Possi Neto.

Também se deu, depois de o ator passar mais de 50 dias internado, em 2012, em decorrência de uma cirurgia para a retirada de vesícula — algo que se agravou devido a uma inflamação no peritônio..

"O Edi virou praticamente um médico, e percebi que temos muito mais do que um caso de amor. Estamos unidos para toda a vida", contou ele, numa entrevista à revista "Veja".

O que aconteceu com Ney Latorraca?

O ator e diretor Ney Latorraca, de 80 anos, morreu nesta quinta-feira (26), no Rio de Janeiro.

Ele estava internado desde o dia 20 de dezembro na Clínica São Vicente, na Gávea, Zona Sul da cidade, devido ao agravamento de um câncer de próstata e morreu de uma sepse pulmonar.

