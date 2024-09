Eduardo Costa grava vídeo com jatinho: veja outros luxos do sertanejo

O cantor Eduardo Costa postou neste domingo (1) um story registrando sua rotina de shows, chergando do interior de Minas Gerais e seguindo para a Bahia. O sertanejo fez o vídeo antes de embarcar em um de seus jatinhos particulares, para seguir para seu compromisso profissional.

O cantor comprou recentemente um jato Hawker Beechcraft 400XP, que chega a custar R$ 40 milhões, dependendo das especificidades. Ele já possuía um Learjet 45, jato bimotor de médio porte, cujo valor pode oscilar entre R$ 10 e 35 milhões.





Além dos aviões, o cantor costuma ostentar outros itens de luxo, como a coleção de carros importados, fazenda e mansão. Relembre alguns deles.

Carros

Entre os carros importados de sua frota, o cantor já mostrou, nas redes sociais, uma Lamborghini Urus, comprada em 2019, que, na época, saiu por cerca de R$ 2,9 milhões. Em 2017, ele levou para a garagem uma Ferrari 458 Itália, cujo preço, em média, hoje, é R$ 2.9 milhões.

Casa

Em Belo Horizonte, o artista tem uma casa construída por R$ 9 milhões. A planta tem três cozinhas, adega, bar, churrasqueira, lareira, piscina, deck, sauna, home theater, jardim de inverno e vista panorâmica. Em 2021, o sertanejo tentou vendê-lo por R$ 11,9 milhões.

Fazenda

Uma fazenda não poderia faltar no patrimônio. Avaliado em R$ 30 milhões, o terreno tem criação lagos, piscina e uma sede de luxo. No loca, ele cria cavalos, vendidos em leilões para complementar o patrimônio.