Famosos Vale uma segunda chance? Veja casais famosos que apostaram no amor mesmo após uma traição Nas redes, fãs especulam que a cantora Iza tenha reatado com o jogador Yuri Lima, após terminar o relacionamento por um caso extraconjugal dele

Idas e vindas em um relacionamento acontecem. A cantora Iza e o jogador de futebol Yuri Lima, por exemplo, parecem dar uma segunda chance ao amor depois de a artista ter anunciado a separação do atleta em julho após descobrir uma traição.



Ele, não custa lembrar, é pai da criança que a cantora espera.





Iza e Yuri Lima // Reprodução/Instagram @iza

Mas, se a volta de Iza e Yuri Lima é ainda apenas especulação, outros casais famosos passaram por história parecidas e estão juntos até hoje. Veja a seguir alguns deles.





Neymar e Bruna Biancardi

O jogador de futebol Neymar e a influenciadora Bruna Biancardi deram uma nova chance recentemente para o amor após idas e vindas em meio a casos de traição do atleta.

Neymar e Bruna Biancardi Foto: Reprodução Instagram

"Ele já errou muito comigo e sabe disso. Mas aposto que já erraram com você ou que você já errou com alguém. A diferença é que a nossa vida é exposta. Conheço histórias iguais e piores", disse ela ao comentar a reconciliação em julho.

Beyoncé e Jay-Z

Casados desde 2008 e com três filhos, Beyoncé e Jay-Z também tiveram o casamento perpassado por um caso de traição. As suspeitas dos fãs começaram quando a cantora lançou o álbum "Lemonade", em 2016, com letras que sugeriam algumas alfinetadas no marido: "É melhor ele ligar para a Becky do cabelo bom", cantava ela em "Sorry".



Beyoncé e Jay Z no tapete vermelho do Baile do MET, que inaugurou a exposição "China: Through the Looking Glass" Foto: AFP

No álbum "4:44", o rapper menciona a tal Becky na faixa "Family feud" ("briga familiar"), que tem participação de Bey. Na letra, ele diz valorizar a família depois de um caso extraconjugal e pede para que a suposta amante o deixe em paz: "Sim, eu ferraria com tudo se você me deixasse. Me deixe em paz, Becky. Um homem que não se importa com sua família não pode ser rico", versa o cantor.

Leonardo e Poliana Rocha

Juntos desde 1995, Poliana Rocha e Leonardo constituíram família e são pais do cantor Zé Felipe.



Poliana Rocha teve namoro com Leonardo aos 15 anos e é mãe de Zé Felipe Foto: @poliana no Instagram



Mas, nesse período, o sertanejo chegou a se relacionar com outras mulheres e chegou a ter filhos (Matheus Vargas, da relação com Liz Vargas, e João Guilherme, com Naira Ávila). Em algumas interações com os seguidores, a jornalista já confirmou que perdoou traições do sertanejo.

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso

O casal Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso também passou por uma situação semelhante em 2012, quando o ator se envolveu com a modelo Carol Franceschini.

Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank Foto: Reprodução / Instagram



Recentemente, em entrevista ao "Angélica: 50 & tanto", ela comentou o ocorrido: " Nós éramos muito jovens, mas fomos muito sábios em seguirmos o nosso coração e entender que a gente de fato queria ter aquela parceria que a gente tinha". Os artistas são pais de Titi, Bless e Zyan.

