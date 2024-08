A- A+

Famosos Veja famosas que vivem a idade com tudo o que têm direito Cantora sertaneja celebrou aniversário junto com a família e festa durante viagem a Fernando de Noronha, enquanto descansa de trabalho pesado com divulgação de novo álbum

Paula Fernandes chegou aos 40 anos na última quarta-feira (28). Ela está comemorando a data especial ao lado de sua família durante uma viagem a Fernando de Noronha.



Em publicações no Instagram, a cantora sertaneja mostrou alguns detalhes da celebração e cliques de biquíni em uma piscina, recebendo diversos elogios dos fãs.





Dulce Souza, mãe de Paula, que tem aparecido em diversos registros com a sertaneja durante a viagem, comentou a publicação: "Ver você assim tão feliz me enche de orgulho. Te amo, minha florzinha”.





Com álbum recém-lançado, Paula Fernandes comemora 40 anos em Fernando de Noronha — Foto: Reprodução/Instagram

Atualmente, a cantora, conhecida por hits como “Pra você”, “Pássaro de fogo” e “Sensações”, divulga “Qual amor te faz feliz?”, o seu sétimo álbum de estúdio, lançado em junho.

Assim como Paula Fernandes, veja a seguir outras famosas que também vivem a idade com tudo o que têm direito.

Carol Castro

A atriz completou 40 anos em 10 de março deste ano. “Sinto que a revolução em mim já está acontecendo. Já estou no topo da montanha e quase pronta pra voar por mais muitos e muitos anos”, comemorou ela, usando a figura de uma águia. A artista está envolvida em trabalhos no cinema e streaming, com os filmes “Ainda somos os mesmos”, que estreará no mês que vem, e “Ninguém é de ninguém”, no Max.

Fernanda Souza

A atriz fez 40 anos no último dia 18 de junho. Seis dias após o aniversário, ela comemorou a nova idade com um carrossel de fotos nas redes sociais, esbanjando beleza: “Quarentei”, brincou. Atualmente, Fernanda está como apresentadora do reality show “Ilhados com a sogra”, da Netflix, que estreará em outubro.





Fernanda Souza — Foto: Reprodução/Instagram

Maria Flor

A atriz comemorou a chegada à nova etapa em 13 de setembro do ano passado e foi com uma festa mais íntima, com o marido, o escritor Emanuel Aragão, e os filhos. Em março, em entrevista ao GLOBO, ela comemorou o projeto mais importante de sua vida: a direção da série “No ano que vem”, do Canal Brasil e disponível no Globoplay. A produção, protagonizada por Julia Lemmertz e Jeniffer Dias, toca em questões profundas do universo feminino.

— Fiquei presa na imagem que as pessoas tinham de mim. Tipo: "Ah, você parece tão jovem". A Maria menina, Maria Flor, esse nome doce, o que eu não sou (risos). Sou difícil, dura, brigo pelas minhas convicções. O nascimento do meu filho, os 40 anos e a série me autorizaram a falar: sou uma mulher, uma atriz e uma diretora — disse ela.

Gracyanne Barbosa

A musa fitness chegou aos 40 em 20 de setembro do ano passado. Nas vésperas da data, ela mostrou que come 1.200 ovos por mês (oito por refeição) para manter a boa forma, que inspira muitas pessoas na web. A modelo se divorciou em abril de Belo e tem levado uma nova vida, morando em São Paulo.





Gracyanne Barbosa — Foto: Reprodução Instagram

Luiza Possi

Nesta fase, que chegou no dia 26 de junho deste ano, a cantora tem se dedicado muito à família. Na última quarta-feira (28), ela comentou sobre uma “cirurgia simples” (postectomia) a que o pequeno Matteo, de 2 anos, foi submetido. “Nunca na minha vida imaginei que seria capaz de gerar um ser tão amoroso e doce”, disse ela ao falar sobre o filho em um texto sobre o seu aniversário.





Luiza Possi com os filhos Lucca (à esq.) e Matteo (à dir.) — Foto: Reprodução/Instagram

