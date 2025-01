Elenco de "Ruptura" encena série em meio à estação central de Nova York para promover 2ª temporada

A série futurista "Ruptura", que marcou um antes e um depois para a plataforma AppleTV+ por seu conteúdo retrô e, ao mesmo tempo, crítico sobre o uso de novas tecnologias, terá uma segunda temporada. O novo segmento da produção foi promovido nesta quarta-feira, em meio ao salão principal da Estação Central de Nova York, onde parte do elenco interpretou seus personagens numa redoma de vidro.

A série produzida e dirigida inteiramente por Ben Stiller, foi representada em um cubículo de vidro no meio da estação ferroviária. O cenário foi um escritório, composto por mesas, cadeiras, computadores, em sintonia com a estética e o estilo disruptivo desta série que estreou a sua primeira temporada em 2022.





Dissociados da realidade, os três funcionários da empresa Lumon, Adam Scott, Britt Lower e Zach Cherry, agiam como se nada estivesse acontecendo, enquanto ao seu redor dezenas de pessoas se reuniam com celulares, gravando a encenação ao vivo.

