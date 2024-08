Eliana, Celso Portiolli, Rodrigo Faro: Famosos lamentam a morte de Silvio Santos

A- A+

Leia também

• Silvio Santos recebe homenagem de Jassa, cabeleireiro do apresentador por 40 anos

• Silvio Santos deixa seis filhas: veja quem são e como elas comandam o SBT

• Broncopneumonia: entenda a condição que levou à morte de Silvio Santos

Expoentes do mundo artístico e empresas de comunicação como o Grupo Globo lamentaram, na manhã deste sábado, a morte do empresário e apresentador Silvio Santos, de 93 anos. Ele estava internado há duas semanas no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.



Tão logo a notícia foi divulgada pelo SBT, o Grupo Globo agradeceu a contribuição de Senor Abravanel para a formatação da TV brasileira.



"O Brasil se despede hoje com tristeza de um apaixonado pela comunicação e um dos seus maiores expoentes. Agradecemos ao Silvio tudo que fez pela televisão brasileira e enviamos nosso carinho à família, aos amigos, aos colaboradores e aos fãs", disse o comunicado.



Personalidades compartilharam fotos e deixaram depoimentos sobre a importância de Silvio em suas carreiras. Celso Portiolli, considerado um dos sucessores dele nos programas de auditório da emissora, foi um dos primeiros a fazer um post de agradecimento nas redes sociais.



"Hoje, o Brasil perde não só um comunicador, mas uma lenda. Silvio Santos, o homem que revolucionou a televisão, se despede de nós e deixa um legado eterno. Fui abençoado em ter tido a oportunidade de aprender e crescer ao lado desse gênio da comunicação, que não só me deu uma chance, mas também me ensinou a sonhar grande", escreveu Celso. "Minha gratidão será eterna, assim como seu impacto em cada lar brasileiro. Aos familiares, amigos e milhões de fãs que, assim como eu, se sentem órfãos neste momento, deixo meus mais profundos sentimentos. Descanse em paz, Silvio Santos. Você é e sempre será o maior", escreveu Celso.

Rodrigo Faro, que o interpreta no filme "Silvio", com estreia em 12 de setembro, disse que entrou para a TV porque assistia ao ídolo.

"O Brasil perde hoje um dos maiores nomes da televisão brasileira, um gênio da comunicação. Silvio se foi, mas seu legado será eterno. Foi assistindo Silvio na TV que eu descobri a minha vocação", escreveu Faro. "Silvio foi uma inspiração para mim e para todos aqueles que trabalham com comunicação nesse país. Que honra ter conhecido e aprendido com esse grande artista. Descanse em paz Silvio. Meu abraço e meus sentimentos aos familiares, amigos e a toda família SBT. Do mundo não se leva nada, vamos sorrir e cantar!", escreveu Rodrigo.

Eliana, um dos maiores nomes da história do SBT — e que deixou a emissora em junho para assinar com a TV Globo — postou uma foto ao lado do ex-patrão.

"É assim que quero me lembrar de você. Obrigada por todos os ensinamentos. Descanse em paz, amado mestre".

A atriz Maisa, que ganhou projeção ainda criança no palco de Silvio Santos, disse que ele deu "asas" ao sonho dela. Em 2008, aos 6 anos, ela protagonizava o quadro "Pergunte à Maisa", do "Programa Silvio Santos".

"Nem nos meus melhores sonhos poderia imaginar que um dos maiores comunicadores da história da nação, seria meu patrão. Muito menos que ele teria um coração corintiano... e que seria o SILVIO SANTOS", escreveu a jovem. "O Silvio deu asas pro meu sonho, que era apresentar um programa de TV. "Mas uma criança de 5 anos? Apresentar programa ao vivo? Fazer merchan lendo TP?" pra ele, nada disso era impossível. Até poderia ser incomum, mas o Silvio gostava disso. Ele enxergava coisas que as outras pessoas não viam. E sendo nosso patrão, muitas vezes não tinha medo de colocar esses planos em execução. E que bom né? Com o Silvio eu me sentia livre pra ser como eu não era em nenhum outro lugar, aprendi a valorizar a plateia, respeitar o público e a fluir com espontaneidade. O Silvio fazia nossa diferença de idade desaparecer por algumas horas naquele palco e isso foi um presente do qual eu só me dei conta aos 10 (kkkk, e é vdd).



Quando estávamos juntos fazendo o quadro "Pergunte pra Maisa" no programa Silvio Santos, ele fazia questão de participar de tudo com um sorriso no rosto que me fazia acreditar que "tudo bem puxar a peruca Sisi sabe?? é meu amigo..." KKKKKKK.

E para os que se questionam sobre os bastidores, sobre como ele tratava os colaboradores do SBT , local que eu sempre vou ter no coração como casa, era com o mesmo sorriso no rosto que ele nos dava todos os domingos. Ele decorava nomes, muitos rostos e eu já o vi distribuindo inúmeros apertos de mãos nos corredores da empresa. As lições eram no palco e nos bastidores e seguem comigo aonde quer que eu vá. Obrigada Silvio, por nos ensinar a importância de transmitir alegria pro povo brasileiro. Eternamente grata por tudo o que transformou na minha vida. Com muito amor e saudade, Maisa".



A Band também deixou seu "obrigado" nas redes sociais.



Ana Maria Braga, apresentadora do "Mais você", da TV Globo, gravou, emocionada, um vídeo sobre o comunicador.



A jornalista e apresentadora Fátima Bernardes ressaltou a impossibilidade de falar de TV sem falar de Silvio Santos.



A cantora Gretchen, que participou por seis meses do "Qual é a música", nos anos 1980, disse que deve sua carreira a Silvio Santos.



O diretor de gênero reality shows da TV Globo, Boninho, ressaltou a paixão que o apresentador tinha em fazer televisão.

A atriz Larissa Manoela, outro nome que surgiu no SBT, disse que ele será eternamente o "patrão" dela.

"Hoje o dia amanheceu mais triste sem a sua presença. Silvio Santos para muitos, e o eterno chefe (o patrão) pra mim! Que alegria a minha ter dividido vários momentos ao seu lado. Quantos programas, quantos ensinamentos. Carrego no meu peito e em minha memória todas as trocas que tivemos, todas as dicas que você me deu! Se hoje sou quem sou foi porque lá trás você também confiou em mim e acreditou na minha entrega e na minha capacidade de ser uma artista melhor. Serei eternamente grata! Que você possa descansar em paz com a certeza de que seu legado continuará intacto e será levado para todas as próximas gerações que ainda virão! À família Abravanel e ao @sbt meus sentimentos, máximo carinho e o meu muito obrigada! Um beijo com muito amor e um abraço bem forte! Pra sempre Silvio Santos. NOSSO ÍCONE DA TV BRASILEIRA!", escreveu Larissa.

Veja também

SILVIO SANTOS Silvio Santos: relembre o sequestro do apresentador e de sua filha, em 2001