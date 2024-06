Eliana: o que apresentadora vai fazer na Globo? Web tem 'bolsa de apostas'; entenda

A- A+

Eliana já tem seu famoso crachá da TV Globo, emissora que a contratou recentemente, após anos da apresentadora no SBT. Resta agora, no entanto, o público saber o que exatamente ela vai fazer na nova casa.

Uma vez contratada, Eliana vai passar por alguns programas da Globo nestes primeiros dias, ora como convidada, ora como entrevistada.

O "Fantástico" deste domingo (30) vai exibir uma conversa da loira com a jornalista Renata Capucci. Na próxima semana, ela participa do "Domingão do Huck". Também deve tomar um café com Ana Maria Braga no "Mais você".

Passado o frisson da chegada, restará a pergunta que tem sido feita desde já nas redes sociais.

Segundo sites especializados, Eliana vai começar pelo GNT, onde vai integrar a bancada do "Saia justa" ao lado de Tati Machado, Bela Gil e Rita Batista. No ano que vem, ela vai apresentar o "The Masked Singer".

Nas redes, a especulação vai longe. "Só hoje já disseram que a @Eliana vai fazer tudo na Globo, não sei como não inventaram ainda que ela vai apresentar o Jornal Nacional vestida de Priscila da Tv Colosso!", brincou um usuário no Twitter.

