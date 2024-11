A- A+

PREMIAÇÃO Erro em nome de Ivan Lins durante Grammy Latino gera críticas nas redes sociais Exposição na entrada da premiação, em Miami, nos Estados Unidos, grafa nome do artista de maneira incorreta: ''Quem é David Lins?''

Cláudio Lins, filho do cantor e compositor Ivan Lins, usou as redes sociais, nesta sexta-feira (15), para criticar um erro cometido pela organização do Grammy Latino 2024, que premiou os melhores músicos latino-americanos deste ano em cerimônia na quinta-feira (14), em Miami, nos Estados Unidos.

De acordo com o ator e cantor, o nome do pai foi grafado como "David Lins" numa exposição na entrada da premiação, que nesta edição foi marcante para a música brasileira, com recorde de indicações — foram 92 nomes nacionais disputando troféus.

“Quem é David Lins?”, questionou Cláudio numa publicação por meio do Instagram. Ele lembrou que o erro é ainda mais grave considerando a conhecida trajetória de Ivan Lins, o primeiro cantor brasileiro a vencer a categoria Álbum do Ano, em 2005, com o disco "Cantando histórias".

Neste ano, o artista concorreu novamente, agora na categoria Álbum de Jazz Latino, com a obra "My heart speaks" — quem levou o troféu foi Hermeto Pascoal, pelo disco "Pra você, Ilza".

"É como chamar Shakira de Xitara ou Rubén Blades de Blades Runner", ironizou Cláudio, classificando o equívoco como "uma vergonha".

Dono de uma carreira de mais de cinco décadas e com músicas gravadas por nomes como Quincy Jones e Barbra Streisand, Ivan Lins já enfrentou confusões com seu nome no passado.

Em 1970, durante o V Festival Internacional da Canção, foi chamado pelo apresentador da cerimônia de Ivan Luís e, posteriormente, de Ivan Lima. A confusão da época virou, inclusive, anedota entre amigos do cantor.

O novo erro ganhou tom de indignação diante da importância do evento — e sobretudo diante da longa trajetória do artista. "Um tremendo desrespeito", comentou um seguidor de Cláudio Lins, ao se referir ao caso. "Lamentável", reclamou outra pessoa. O Grammy Latino ainda não se pronunciou sobre o caso.

