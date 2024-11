"Essa é uma princesa": saiba quem é a influencer apontada como novo affair de Whindersson Nunes

A- A+

Não se sabe se Whindersson Nunes está à procura de um castelo, mas, ao que tudo indica, ele está sim interessado em uma “princesa”. Foi assim que o youtuber descreveu a paulista Maria Fernanda Michelim, de 23 anos, nos comentários de uma foto em que aparece toda produzida para uma festa. Apontada como a nova amada do comediante, de acordo com o jornal Extra, a garota tem recebido outros comentários galanteadores dele nas mídias sociais.

Natural de Ilhabela, cidade no litoral de São Paulo, a cerca de 130 km distante da capital, Maria Fernanda reside hoje em São José dos Campos, no interior do estado. Em seu perfil no Instagram, a influencer indica atuar no ramo da fisioterapia.

Aliás, a plataforma digital é usada por Maria Fernanda para esbanjar o corpo bem definido. A garota aparece em fotos usando biquíni na praia, em sua cidade natal, ou na piscina. Também é comum publicar registros preparada para alguma festa noturna.





Até a noite de terça-feira (19), a influencer era seguida por pouco mais de 29 mil pessoas. Parte dos seguidores começou a acompanhar a garota depois das interações de Whindersson em suas publicações, seja com comentários ou com likes. A primeira curtida do comediante em uma foto de Maria Fernanda, aliás, é em uma publicação de julho de 2022, mostrando que o youtuber já acompanhava a influencer havia algum tempo. Entretanto, não há informações se eles tiveram algum tipo de interação já neste período.

Os rumores de um romance entre a influencer e o comediante ficaram mais fortes desde que internautas começaram a apontar que Whindersson estava aparecendo em algumas publicações dela. Uma desses registros, segundo os comentários, é um vídeo em que aparecem em um quadriciclo passeando pelas dunas durante uma viagem ao Nordeste — o rosto do youtuber, entretanto, não aparece.

Já nos stories, Maria Fernanda publicou uma foto agarrada com Whindersson e com um emoji de coração. Em uma outra, compartilhou uma selfie sua com trilha sonora de uma música de Lil Whind, nome artístico do comediante no cenário do rap.

