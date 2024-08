A- A+

LUTO Estado e cidade de São Paulo decretam luto de três dias por morte de Silvio Santos Governador Tarcísio de Freitas destacou a maneira 'simples, direta e carismática' que Silvio tinha com o público, e Nunes se referiu ao apresentador como 'símbolo da comunicação do nosso país'

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB), lamentaram a morte do apresentador Silvio Santos e decretaram luto de três dias na cidade e no estado.



O apresentador e empresário morreu neste sábado, aos 93 anos, em São Paulo. Em nota, o Hospital Israelita Albert Einstein informou que ele morreu às 4h50 deste sábado, em decorrência de broncopneumonia após infecção por Influenza (H1N1).

Em nota, Tarcísio afirmou que Silvio "tornou-se um dos símbolos da comunicação brasileira graças à maneira simples, direta e carismática com que lidava com o público", e destacou que o apresentador nasceu no Rio, mas "escolheu São Paulo como casa desde os anos 1950".





"Nossos sentimentos à família Abravanel, aos amigos, aos funcionários do SBT e aos brasileiros de diversas gerações que tiveram em Silvio Santos uma das personalidades mais admiradas", destacou o governador.

Já Nunes afirmou, durante agenda de campanha na Zona Sul na manhã deste sábado, que recebeu a notícia "com uma tristeza enorme", e se colocou à disposição da família para ajudar na estrutura para o velório. Ainda não foram divulgadas informações sobre o velório e o enterro.

— A gente recebe hoje essa notícia com uma tristeza enorme. Estou decretando hoje luto de três dias, e colocando à disposição da família toda a estrutura da prefeitura para que a gente possa se despedir dessa pessoa que foi um ícone, um símbolo da comunicação do nosso país. A gente lamenta muito a perda do Silvio Santos, e fica nossos sentimentos — falou.

Silvio estava internado há 17 dias no hospital Albert Einstein. Segundo o SBT, ele deu entrada na unidade no dia 1º de agosto para realizar exames que não podiam ser feitos em casa. Em julho, o empresário teve um quadro de H1N1 em julho.

