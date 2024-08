A- A+

TELEVISÃO Saiba como foi a preparação dos participantes para entrar no "Estrela da casa" Ana Clara é apresentadora do reality show de convivência e música que estreia nesta terça-feira (13)

A casa mais vigiada do Brasil agora vai ser também a mais musical. Começa nesta terça-feira (13), depois de “Renascer”, “ Estrela da casa”, nova aposta da TV Globo em reality show ao vivo.



O formato reúne música e convivência — com tudo que pode acontecer ao se colocar desconhecidos para dividir a mesma casa e o mesmo sonho de se tornar campeão. Quem chegar ao final, depois de 50 dias, sai com R$ 500 mil e um contrato com a gravadora Universal, que vai gerir a carreira dele ou dela e organizar uma turnê pelo Brasil.

São 14 participantes, nomes ainda sem projeção nacional, que foram divulgados na noite da última quinta-feira (8).







Há quatro representantes do Estado do Rio (o compositor Califfa, a camelô MC Mayarah e a agente comunitária Thália, da cidade do Rio; e o ator Gael Vicci, de Cachoeiras de Macacu), um do Amazonas (o garçom Rodrigo Garcia, de Manaus), uma de Alagoas (a artesã Heloísa Araújo, de Porto Real do Colégio), um de São Paulo (o rapper Ramalho, de Jacareí), dois de Minas Gerais (a dentista Evellin, de Ipatinga; e o cantor Matheus Torres, de Belo Horizonte), duas do Distrito Federal (a faxineira Unna X, de Taguatinga; e a humorista Nicole Louise, de Brasília), dois do Espírito Santo (o pedreiro Nick Cruz, de Serra; e a cantora Leidy Murilho, de Linhares), e um de Goiás (o cantor Lucca, de Goiânia).

O diretor artístico da atração, Rodrigo Dourado, lembra que as inscrições começaram em outubro do ano passado e terminaram no início deste ano. O processo seletivo envolveu “conversas e audições” para que eles preenchessem os dois pilares do programa: música e convivência.

— Esses novos artistas são pessoas que ainda têm o desejo de fazer carreira e serem conhecidos nacionalmente — diz Dourado. — Mas, no “Estrela da casa”, não basta apenas ter boa voz, é preciso ter uma personalidade cativante para mobilizar as pessoas.

Um EP com oito singles

Com muito a fazer dentro da casa (há um estúdio como novidade das instalações), os participantes trabalharam antes mesmo de o programa começar para valer. Os produtores musicais da atração estiveram na cola dos 14 para chegar a um EP reunindo oito singles com o estilo musical de cada um. Pop e sertanejo são os mais representados, mas há também piseiro, gospel, funk, R&B e trap.

— Deixamos tudo pronto com eles, e essa parte de construção prévia foi muito importante — diz o diretor. — No programa, cada um defende seu gênero musical do início ao fim. Precisava ser um repertório que fisgasse o coração do público e, ao mesmo tempo, valorizasse as identidades, com uma seleção que inclui regravações de grandes sucessos e até algumas inéditas e autorais. É com isso que eles vão entrar no mercado musical. Depois, criamos arranjos, gravamos, produzimos clipes... Mais detalhes, só assistindo (risos).

