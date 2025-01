"Eu só fiz viver": Edy Star tem sua vida e arte contada em biografia escrita por Ricardo Santhiago

A- A+

Entre plumas, paetês e um total desavergonhamento – que, na verdade, podemos chamar de “ímpeto avant-garde” – o multiartista Edy Star completa, nesta sexta (10), 87 anos de vida e ganha biografia detalhada sobre sua trajetória pessoal e artística: “Eu só fiz viver - A história oral desavergonhada de Edy Star”, do historiador Ricardo Santhiago, chega às livrarias de todo o Brasil.

Nascido Edivaldo Souza, em 10 de janeiro de 1938, em Juazeiro (BA), Edy Star é múltiplo: cantor, ator, performer, artista plástico, é pioneiro da cultura queer no Brasil e tem uma trajetória marcada pela irreverência e desafio às convenções, tendo sido primeiro artista declaradamente gay no País.

Livro

Com a colaboração dos também historiadores Igor Lemos Moreira e Daniel Lopes Saraiva, o autor Ricardo Santhiago trabalhou por cinco anos e meio no livro, entre pesquisas e entrevistas com Edy e com cerca de 60 pessoas que trabalharam e/ou conviveram com ele.

O resultado são 384 páginas que discorrem sobre a nada linear trajetória de Edy e sua personalidade tão cativante e divertida, quanto ácida e complexa. Desde os tempos de menino, chegando a Salvador, tornando-se amigo de Raul Seixas (com quem compartilhava a paixão por Elvis Presley), posteriormente, carimbando seu nome como artista plástico na frequentada Galeria Bazarte.

Imagem: Reprodução

Também estão nas páginas de “Eu só fiz viver” as mirabolantes histórias que envolveram o lendário disco “A Sociedade da Grã Ordem Kavernista Apresenta: Sessão das Dez” (1971), com Raul Seixas, Sérgio Sampaio e Miriam Batucada; e o seu primeiro álbum solo, “... Sweet Edy… ” (1974), com canções de inúmeros nomes de MPB – Roberto e Erasmo Carlos, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Moraes Moreira – feitas especialmente para Edy gravar.

Venturas e…

Mas, nem só de brilho e glórias vive uma estrela. As passagens adversas da vida de Edy também estão narradas em “Eu só fiz viver”. As desventuras tratadas com a mesma honestidade que as venturas, diz Ricardo Santhiago.

“O que me interessa no Edy é essa grande capacidade de reconhecer tanto suas partes mais luminosas, como as mais obscuras, sombrias, menos glam(ourosas), menos plumas e paetês, com o mesmo entendimento e a mesma integridade”, destaca Ricardo. “Ele é capaz de te contar todas aquelas histórias que a gente já conhece, mas também é muito disponível e muito honesto para falar sobre as passagens menos gloriosas da vida dele”.

O historiador Ricardo Santhiago trabalhou por cinco anos e meio, com pesquisas e entrevistas | Foto: Andres Costa/Divulgação

Entre essas passagens mais tensas, estão as estratégias para fugir da polícia quando era um imigrante indocumentado na Espanha, onde morou por 20 anos; as tentativas de tirar a própria vida em momentos de desesperança; e a lida com um câncer de próstata, do qual se curou.

Recife

Baiano de Juazeiro, atualmente vivendo em São Paulo, já tendo morado em Salvador, Rio de Janeiro, Edy Star tem parte de sua trajetória vivida em Recife, onde morou no fim dos anos 1960. Aqui, ele trabalhou em programas de TV, fez o espetáculo “Memória de dois cantadores”, com Naná Vasconcelos e Teca Calazans, entre outros feitos.

“Considero que tenha sido um ponto de virada na própria compreensão dele como artista. Em Salvador, ele era fundamentalmente um artista plástico. É quando ele vai para o Recife, que essa personalidade artística se plasma, porque é a cidade onde ele vai fazer teatro, onde ele vai fazer espetáculo, vai se tornar apresentador de televisão, onde ele vai coletar folclore. É o espaço de experiência no qual ele realmente começa a se entender como um artista múltiplo”.

SERVIÇO

"Eu só fiz viver: a história oral desavergonhada de Edy Star"

Ricardo Santhiago, com a colaboração de Igor Lemos Moreira e Daniel Lopes Saraiva

Editora Popessuara

384 páginas

Preço: R$ 65

