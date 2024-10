Ex-ator assassinado a tiros na Bahia, João Rebello foi estrela das novelas 'Vamp' e 'Bebê a bordo'

João Rebello era uma grande aposta, entre o elenco mirim da TV Globo, durante as décadas de 1980 e 1990. Filho da produtora Maria Rabello e irmão da atriz Maria Carol Rebello — além de sobrinho do diretor Jorge Fernando (1955-2019) —, o rapaz, que se destacou nas novelas "Bebê a bordo" (1988) e " Vamp" (1991), morreu, aos 45 anos, na quinta-feira (24), após ser assassinado a tiros, em Trancoso, em Porto Seguro (BA).

A polícia ainda investiga a motivação e a autoria do crime.

Nas redes sociais, internautas vêm resgatando imagens de trabalhos realizados por ele na TV para responder a uma pergunta que muita gente tem feito: afinal, quem é João Rebello? É que, na fase adulta, o ex-ator mirim saiu dos holofotes e abandonou o ofício à frente das câmeras para se dedicar a outra paixão, a música.

Nos últimos anos, ele atuava como DJ — com a alcunha artística de DJ Vunje —, com apresentações em festas, eventos e festivais.



Na TV Globo, João foi ator mirim ao longo de 11 anos. Além de "Bebê a bordo" e "Vamp", novelas em que teve maior destaque na trama, ele também integrou o elenco " Cambalacho" (1986), " Deus nos acuda" (1992), "Vamp" (1991) e " Zazá" (1997), entre outras.

Quais personagens João Rebello fez na TV?

Em "Vamp", João Rebello deu vida a Sig, um dos filhos da viúva Carmen Maura (Joana Fomm), que criava seis filhos sozinha.

A criança era um pequeno e prodígio intelectual da família, com tiradas psicológicas sobre quaisquer situações.



Antes, em "Bebê a bordo", chamou atenção como Juninho, filho dos personagens cômicos Tonico ( Tony Ramos) e Soninha (Inês Galvão).

A maior parte dos papéis interpretados pelo artista eram bem-humorados. Esse era também o caso do personagem Maneco, um dos filhos adotados de Naná ( Fernanda Montenegro), em "Cambalacho.

O que aconteceu com João Rebello?

A Polícia Civil da Bahia investiga se João Rebello foi morto num "acerto de contas" relacionado a tráfico de drogas. A informação, que cita a hipótese preliminar da apuração do caso, foi confirmada ao GLOBO por fontes das forças de segurança do estado.

O DJ foi encontrado morto após ser baleado dentro de um carro, na noite de quinta-feira (24), no centro de Trancoso, distrito de Porto Seguro, onde morava.

Ele estava sozinho no veículo. Testemunhas contaram à polícia que a vítima estava no carro, de sua propriedade, quando dois homens em uma motocicleta se aproximaram e atiraram à queima-roupa.



De acordo com a Polícia Civil, o corpo de Rebello foi encontrado na Praça da Independência. O crime é investigado pela 1ª Delegacia Territorial (DT - Porto Seguro).

"Foram expedidas as guias para perícia e remoção do corpo, enquanto diligências são realizadas no sentido de identificar a autoria e esclarecer a motivação do crime", afirma a polícia, por meio de nota. Ainda não há detalhes sobre o velório e sepultamento do corpo da vítima.