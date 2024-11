A- A+

Polêmica Ex-bailarina do Faustão presa, Natacha Horana era musa do carnaval e vendia conteúdo adulto Profissional é investigada por suspeita de lavagem de dinheiro, enriquecimento ilícito e participação em organização criminosa

Presa na última semana durante uma operação da Polícia Civil de São Paulo, a influenciadora digital Natacha Horana, de 33 anos, é alvo de investigações que envolvem suspeitas de lavagem de dinheiro, enriquecimento ilícito e participação numa organização criminosa.

Diante da repercussão do caso, a trajetória e o estilo de vida de luxo da ex-bailarina do Faustão passaram a chamar atenção nas redes sociais, despertando a curiosidade de internautas sobre quem realmente é Natacha Horana.

Natural de Jundiaí, no interior de São Paulo, Natacha construiu uma carreira entre a atuação — ela afirma que é formada em Artes Cênicas —, a moda e a dança. Entre 2015 e 2022, ela ficou conhecida pelo trabalho como bailarina no " Domingão do Faustão", na TV Globo.

Mais recentemente, a moça foi musa do carnaval em São Paulo e no Rio de Janeiro, em agremiações do Grupo Especial, como a Gaviões da Fiel e a Mocidade Independente de Padre Miguel.

A moça também já manteve um perfil numa plataforma de conteúdo, em que vendia imagens e vídeos com apelo erótico. Em 2023, ela contou ao Globo que, em determinada ocasião, recebeu R$ 2 mil por um "pacote" com cinco fotos do próprio pé.

"Entrei numa plataforma nova e lá já chegaram me pedindo foto do pé. Eles pediram um "pack" com cinco fotos do meu pé! Aí eu dei esse valor de R$ 2 mil e eles pagaram na hora, nem titubearam. O mais louco foi que depois eu percebi que eles não queriam uma foto do pé, que é um fetiche até comum, né? Eles queriam da sola! Isso que eu achei mais engraçado" contou à época.

Em 2020, durante a pandemia de Covid-19, em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, Natacha foi detida por policiais ao ser flagrada numa festa ilegal durante a vigência de normas em prol do isolamento social para frear o avanço da doença.

\zÀ época, a Guarda Municipal da cidade informou que Natacha foi detida por desacato e por resistir à fiscalização. Conforme o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o termo circunstanciado sobre o caso foi arquivado.

Sobre a recente prisão, a defesa da bailarina disse que ela "acabou sendo injustamente envolvida em investigação apenas porque, anos atrás, acabou conhecendo uma das pessoas investigadas".

Além da prisão, a polícia apreendeu quatro celulares, um notebook, duas câmeras fotográficas, dois relógios, um colar, um HD externo e diversos documentos, além de quase R$ 120 mil em espécie.



Dona de uma loja on-line de roupas de banho, Natacha ostenta um estilo de vida luxuoso, compartilhando com frequência fotos de viagens internacionais para destinos como Ibiza, Paris e Mykonos, e exibindo imagens de jatos privados, carros importados e iates, o que alimenta ainda mais a curiosidade sobre sua fortuna.

Num de seus posts mais recentes, ela publicou uma sequência de fotos numa piscina em Madri, na Espanha, com a legenda: "Feliz no simples".



