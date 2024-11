A- A+

Arte Mordida duas vezes, arte de "banana colada com fita adesiva" é vendida por R$ 35 milhões em leilão Sete compradores competiram por obra conceitual do italiano Maurizio Cattelan

Não passa de uma banana presa na parede, mas a obra do artista conceitual italiano Maurizio Cattelan causou outra sensação no mercado de arte nova-iorquino na noite desta quarta-feira: foi comprada por US$ 6,2 milhões por um empresário sino-americano (o equivalente, na cotação atual, a R$ 35,7 milhões).

Na casa de leilões Sotheby’s, sete compradores ou seus representantes competiram para adquirir a peça intitulada “Comediante”, uma banana pendurada na parede com a ajuda de um grande pedaço de fita prateada.

Depois de vários minutos, o preço subiu de US$ 800 mil para US$ 5,2 milhões – ou US$ 6,2 milhões com taxas adicionadas –, quando o martelo foi batido.

Pouco depois, Justin Sun, fundador da plataforma de criptomoeda Tron, afirmou ser o comprador, em comunicado da Sotheby's.

"Isso não é apenas arte. Representa um fenômeno cultural que cria pontes entre os mundos da arte, dos memes e da comunidade das criptomoedas", disse o empresário de Xining (China).

Ele prometeu “comer pessoalmente a banana como parte desta experiência artística única, honrando seu lugar tanto na história da arte quanto na cultura popular”.

O executivo de 34 anos já havia se destacado por adquirir uma escultura de Alberto Giacometti, “O Nariz”, em 2021 por US$ 78,4 milhões.

A famosa banana prometia ser uma das estrelas da semana de leilões de outono de Nova York.

Segundo sua descrição, a obra do iconoclasta e provocador Cattelan, da qual existem três exemplares, questiona a noção de arte e seu valor.

Ela tem causado muita polêmica desde sua primeira exposição em 2019 em Miami, onde outro artista a atacou para denunciar seu preço, que era então de US$ 120 mil.

A cópia restante foi doada ao Museu Guggenheim de Nova York. A Sotheby's havia definido na quarta-feira sua estimativa para a peça entre US$ 1 milhão e US$ 1,5 milhão.

As condições de venda incluem certificado de autenticidade e instruções de substituição da fruta.

"Comediante" superou em valor outra obra notável em leilão, "Oval Office (Studio)", do ícone da pop art norte-americana Roy Lichtenstein, que foi arrematado por US$ 4,2 milhões.

