LITERATURA INFANTIL Livro infantil "As Descobertas do Coelho Croqui no Reino do Paladar" será lançado neste domingo (24) Da fonoaudióloga recifense Dryelle Azevedo, referência em distúrbios alimentares na infância, livro aborda, de maneira lúdica, a seletividade alimentar na infância

A obra aborda de maneira lúdica e sensível a seletividade alimentar, que afeta muitas crianças em desenvolvimento durante o dia a dia. O lançamento ocorre no próximo domingo (24) na Livraria Jaqueira do Paço Alfândega, a partir das 16h.



Na programação, há contação de história com Ilana Ventura, que dá vida ao Coelho Croqui.

O livro traz uma narrativa envolvente protagonizada pelo Coelho Croqui, um simpático personagem que vive aventuras em um mundo mágico, o Reino do Paladar.

O lançamento de As Descobertas do Coelho Croqui no Reino do Paladar ocorre na Livraria Jaqueira, no Paço Alfândega, a partir das 16h. Foto: Casa Kids

No enredo, Croqui precisa aprender a experimentar diferentes alimentos e superar sua aversão a alguns sabores, embarcando em uma jornada de autodescoberta e aprendizado sobre a importância de uma alimentação equilibrada e diversificada.

"Lançar um livro voltado para o público infantil, pais e profissionais de saúde, com temáticas que abordo diariamente em minha clínica, me enche de orgulho. Na cozinha terapêutica, busco, de maneira multidisciplinar, auxiliar no diagnóstico de crianças neurodivergentes. É a realização de um sonho", comemora a fonoaudióloga Dryelle.

