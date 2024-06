Ex-baixista do Nirvana, Krist Novoselic anuncia candidatura à presidência dos Estados Unidos

A- A+

Membro fundador do Nirvana, o baixista Krist Novoselic é o mais novo candidato à presidência dos Estados Unidos. O músico foi anunciado como titular na chapa do partido Cascade, de Washington.

Recém-fundado, o partido tenta colher as 1.000 assinaturas necessárias para poder concorrer nas eleições. Outra exigência para a formação do partido no estado de Washington é o lançamento de uma chapa na disputa presidencial.

Em texto publicado no site do partido, Novoselic admite que não quer concorrer à presidência, mas que só aceitou o desafio em razão desta exigência absurda.

Além de iniciar sua campanha, Novoselic anunciou o início de uma nova empreitada musical: a banda Bona Fide Band. E o grupo está diretamente ligado às pretensões políticas do artista. A ideia é que a Bona Fide se apresente em pequenas convenções para o recolhimento das assinaturas.

A banda, que conta também com o baterista Mark Pickerel, do Screaming Trees, toca canções dos grupos formados por Novoselic ao longo da carreira, como Nirvana, Giants in the Trees e 3rd Secret. A primeira apresentação foi em Aberdeen, Washington, cidade natal de Kurt Cobain.

