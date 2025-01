A- A+

Big Brother Brasil Ex-BBB Alane Dias fala sobre suposto affair com ator José Loreto O possível casal foi visto saindo de um teatro no Rio de Janeiro

Nesta última quinta (23), a ex-BBB Alane Dias e o ator José Loreto foram vistos saindo de uma peça de Teatro no Rio de Janeiro.

José estava em um relacionamento com a influenciadora e também ex-BBB Rafa Kalimann, que terminou em janeiro de 2023, e desde então não assumiu nenhuma relação publicamente.

Já Alane passou pelo fim do relacionamento de cinco meses com o compositor Lucas Silva, que aconteceu em novembro.

Durante uma entrevista feita no ensaio da Grande Rio, escola em que a paraense fará sua estreia no Carnaval 2025, a influencer falou sobre os rumores:



"Vocês nunca tiveram amigo, não? Nunca saíram com os amigos de vocês? É apenas uma amizade, só isso", garantiu Alane ao Portal Leo Dias.

