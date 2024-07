A- A+

CURIOSIDADES Ex de Jô Soares diz que o apresentador pediu pra morrer vendo filme Documentário em quatro episódios que relembra a trajetória de Jô está disponível no Globoplay

Flávia Soares, ex-mulher de Jô Soares, deu mais detalhes sobre a morte do apresentador em entrevista ao programa "Conversa com Bial", da TV Globo, exibido na noite desta terça-feira (30). Jô morreu no dia 5 de agosto de 2022, aos 84 anos.

Segundo Flávia, Jô Soares passou seus últimos momentos vendo filmes antigos no hospital. Foi um desejo específico do apresentador na reta final.

"Ele pediu para morrer em casa, vendo filme noir. Nós combinamos que faríamos um homecare em casa, mas não foi possível. No hospital tinha um canal de filmes antigos, luz baixinha, eu falando tudo o que eu tinha para falar para ele. É difícil falar que foi bonito", lembrou Flávia.

Na entrevista com Pedro Bial, Flávia também falou sobre o destino inusitado que deu para as cinzas do apresentador. Ela contou que as cinzas viraram diamantes e que pretende fazer um patuá com as pedras.

"Distribuí em alguns lugares especiais para nós e uma amiga, que nos apresentou, falou que o pai dela tinha morrido, e ela mora na Holanda. Lá, eles transformam as cinzas em diamante. E eu fiz isso. Está em um cofre, guardado. Eu não sei o que fazer ainda, mas quero fazer um patuá".

Flavinha, como era conhecida pelo público, é uma das pessoas que dão depoimento no documentário "Um beijo do gordo", que conta a história de Jô Soares. Além dela, também participam nomes como Fernanda Montenegro, Claudia Raia e Fabio Porchat, entre outros. A produção, dividida em quatro episódios, está disponível no Globoplay.

