FAMOSOS Ex-jogador da NFL que virou celebridade em reality de namoro apresenta filho após se assumir gay Colton Underwood, que estrelou doc sobre relação com mulheres, crises e saída do armário, tem mostrado rotina com o bebê

Conhecido por ter participado de realities show de namoro, em que chegou a iniciar relacionamentos conturbados com mulheres, o ex-jogador profissional de futebol americano Colton Underwood - depois muita polêmica, especulação e términos de relacionamento ruidosos - saiu em busca de autoconhecimento, se assumiu gay e estrelou um documentário sobre sua jornada ao tentar sair do armário.



Sua sinceridade diante das câmeras ao abordar seus conflitos emocionou espectadores do mundo todo e logo depois ele mostrou oficialmente nas redes um namorado, o estrategista político Jordan C. Brown. Agora, o casal veio a público apresentar seu primeiro filho.

Em setembro, Underwood exibiu nas redes sociais um tour pelo quarto do bebê que estavam esperando, já todo montado, com berço e brinquedinhos. Na ocaisão, ele escreveu: "Obrigado por todo o carinho e apoio às nossas fotos do berçário, mal podemos esperar para amar nosso filhinho." Agora, eles exibiram a criança pela primeira vez, dizendo: "Nosso mundo é um milhão de vezes melhor com você nele. Bishop Colton Brown-Underwood."

Em novo post nas redes, ele aparece dando mamadeira para o filho. Nos comentários, fãs do mundo inteiro têm se derretido diante das imagens fofas e parabenizando o ex-jogador pela paternidade. "Ser pai combina com você! Acho que nunca te vi tão feliz!", diz um dos comentários deixados por admiradores do rapaz, hoje com 32 anos de idade. Somente no Instagram, ele acumula quase 2 milhões de seguidores.

Depois que se assumiu gay e sontou sobre o relacionamento com Jordan C. Brown, Underwood não esconde os momentos de intimidade com o então namorado e agora marido.

Celebridade mundial, ele é assíduo nas redes, seja publicando fotos de mãos dadas com o marido, passeando com os cachorros, viajando, jantando fora, se divertindo com amigos ou fazendo publis em que não esconde o corpão.

Foi em abril de 2021, já uma celebridade após passar por realities de namoro, que Underwood admitiu em público que era gay, e justamente num dos programas de maior audiência nos Estados Unidos, o Good Morning America.



Depois, estrelou no streaming da Netflix uma série documental sobre seu processo de saída do armário, que teve estreia em dezembro de 2021. Logo depois assumiu publicamente o relacionamento com Jordan C. Brown. Um ano depois de se casarem, num resort na Califórnia, em 2023, eles anunciaram em maio passado que estavam esperando o primeiro filho, através de barriga de aluguel.

