MÚSICA Exibição "desastrosa" de Willy Wonka irá virar peça musical, na Escócia; veja videoclipe Evento para crianças viralizou após ser anunciado com imagens feitas com IA e virar caso de polícia na Escócia

O evento "Experiência de Chocolate Willy", baseado em A Fantástica Fábrica de Chocolates, que viralizou nas redes sociais em março deste ano após acusações de enganar o público com uso de Inteligência Artificial, irá ganhar uma versão musical. A peça no estilo paródia será apresentada no Edinburgh Festival Fringe, em agosto.

Algumas músicas que farão parte da peça já foram divulgadas na redes sociais. Uma das canções conta com participação do ator John Stamos, da série Três é Demais (Full House). O número de abertura relaciona a "queda da civilização" a "Experiência de Chocolate Willy". Veja abaixo:

O musical recebeu o nome de "Willy's Candy Spectacular". "O que acontece quando um homem alimentado por um bilhão de sonhos e zero dólares recorre à Inteligência Artificial para criar uma experiência imersiva em um armazém sombrio em Glasgow que indigna os pais, aterroriza as crianças e se torna uma sensação na mídia internacional?", diz a descrição da peça em seu site oficial.

Relembre o caso

A “Experiência de Chocolate Willy”, em Glasgow, na Escócia, viralizou nas redes por usar imagens geradas por Inteligência Artificial para divulgação, mas sem que elas tivessem nenhuma relação com a real estrutura exposta aos pagantes. A festa virou caso de polícia após pais e filhos que pagaram ingressos se sentirem enganados.

Em um vídeo no TikTok, Paulo Conell explicou como foi contratado para ser um dos três – e Willy Wonkas encarregado de entreter as crianças no evento. Segundo o ator, até seu roteiro parecia ser composto “praticamente por bobagens geradas por IA”.

“Uma das minhas falas favoritas era: 'Há um homem que mora aqui, seu nome não é conhecido, então o chamamos de Desconhecido'”, lembrou ele. "'O Desconhecido é um malvado fabricante de chocolate que vive nas paredes.'"

Segundo Conell, no roteiro feito pela IA, estava prevista até a reação dos visitantes: “entusiasmados com as maravilhas a seu redor ". O público se envolve com flores interativas, oferecendo elogios, aos quais as flores respondem com agradecimentos caprichosos e pré-gravados”, diz o roteiro.

“A cena termina com o público totalmente imerso na experiência mágica e interativa, risos e alegria enchendo o ar”, continua. Connell chegou ao local e se deparou com a situação real — um galpão praticamente vazio — e foi instruído a “imporvisar”. Outra surpresa para ele foi que os acessórios citados no roteiro não existiam.

