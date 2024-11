A- A+

Artes Visuais Exposição celebra os 50 anos de carreira de Ferreira, artista plástico pernambucano Mostra pode ser visitada até o dia 20 de dezembro, no ateliê do artista

Pela primeira vez, o artista José Ferreira de Carvalho abre as portas do seu ateliê para o público. Localizado no bairro de Campo Grande, na Zona Norte do Recife, o espaço de criação recebe, a partir desta quinta-feira (21), às 19h, a exposição “50 Anos Ferreira de Arte”.

A mostra conta com 140 obras, revelando as diversas fases e múltiplas facetas de Ferreira. O período de visitação vai até o dia 20 de dezembro, no horário das 14h às 18h, com acesso gratuito.

Contemplando telas e cerâmicas, a exposição mergulha em oito períodos estilísticos do artista. Cada fase é representada pelas séries de trabalhos “Amazônia”, “Naif”, “Eu e os Mestres”, “Esculturas e Máscaras em Cerâmicas”, “Satye”, “Abstrata”, “Amigos”, “Castiçais (Esculturas em Ferro)” e “Caboclo de Lança”.

Autodidata, Ferreira iniciou os seus primeiros desenhos em 1964. Frequentou a Escolinha de Artes do Recife, Atelier Livre e a Escola de Belas Artes da Universidade de Pernambuco.

Realização da Métron Produções, a mostra tem incentivo do Ministério da Cultura, via Lei Rouanet, e Governo do Brasil. Além disso, conta com patrocínio da Toyota é Toyolex, Atiaia Renováveis e MV, Mais Valor para a Saúde.

Exposição “50 Anos Ferreira de Arte”

Abertura nesta quinta-feira, às 19h; Visitação até 20 de dezembro, das 14h às 18h

No Ateliê e Galeria Ferreira - Rua Catulo da Paixão Cearense, n.º 263, Campo Grande

Acesso gratuito, com convites retirados pelo site www.50anosferreiradearte.com.br



