Exposição "Elas Pintam o 7" entra em cartaz na Galeria Janete Costa nesta quarta (23)

A- A+

As obras de 50 artistas pernambucanas estarão em cartaz na exposição “Elas Pintam o 7”, que aporta, a partir desta quarta (23), na Galeria Janete Costa, localizada no Parque Dona Lindu, na Zona Sul do Recife.

A mostra, que seguirá no espaço até o dia 24 de novembro, tem entrada gratuita e é desdobramento de um projeto que nasceu há quatro anos no gabinete da vice-prefeita do Recife, Isabella de Roldão.

“Elas Pintam o 7”

Ao longo de toda a atual gestão municipal, a cada quatro meses, sete artistas marcaram as paredes do gabinete de Isabella de Roldão – no 7ºª andar do edifício-sede da prefeitura – com seus traços/obras. Foram mais de 70 artistas até então.

A exposição que chega agora à Galeria Janete Costa tem curadoria de Ana Veloso e é a 12ª edição do projeto, que terá abertura, com vernissage, às 19h desta quarta (23). O objetivo é dar visibilidade às artistas pernambucanas que passaram pelo projeto.

“Para mim, reconhecer e promover o trabalho das mulheres na arte não é apenas uma necessidade, é parte essencial da minha trajetória no quesito gênero, além de uma missão vital que abraça a equidade e celebra a potência feminina. Sempre com a irretocável curadoria da querida artista plástica Ana Veloso, que nos apresenta a riqueza de nossa produção feminina, posso dizer que tive êxito”, diz a vice-prefeita.

Artistas Plásticas da Edição Especial da Mostra “Elas Pintam o 7”

Adriana Alliz • Andréa Spinelli • Ana Bosch • Ana Longmam • Ana Lúcia Gonçalves • Ana Santiago • Anavaz • Ana Veloso • Arine Lyra • Célia Campello • Carmmo Xavier • Consuelo Figueira • Dayse Pontes • Delly Figueiredo • Dirce Camargo • Eliane Brandão • Eliane Rodrigues • Helylda Landim • Irani Garbuglio • Julieta Pontes • Jéssica Martins • Kataryna Just • Laura Francisca • Lena Costa Rêgo • Luciene Torres • Mayssa Leão • Marisa Lacerda • Marília Didier • Marília Lacerda • Maraçame de França • Nara Cavalcanti • Nicolle Rocha • Pollyanna Ferreira • Regina Carvalho • Rikia Amaral • Sheyla Camargo • Silvia Pantano • Solange Costa • Suzana Azevedo • Tereza Perman • Thina Cunha • Vania Coutinho • Vânia Notaro • Valeria Rey Soto

In Memoriam - Guita Charifker • Inalda Xavier • Maria Carmem • Sônia Malta • Sylvia Pontual • Tereza Costa Rêgo

SERVIÇO

Exposição "Elas Pintam o 7"

Abertura: Quarta (23), às 19h

Visitação: até 24 de novembro

Onde: Galeria Janete Costa/Parque Dona Lindu - Av. Boa Viagem, s/n, Boa Viagem - Recife-PE

Funcionamento: Quartas a sextas, das 10h às 17h / sábados e domingos, das 12h às 18h

Entrada gratuita

Veja também

ALERTA Cantores, estrelas de Hollywood e mais de 11 mil artistas alertam sobre Inteligência Artificial