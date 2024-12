A- A+

Como pegar o salto quebrado de Taylor Swift durante show no Brasil mudou a vida de um fã

O que você faria para ter uma lembrança exclusiva do seu maior ídolo? E o quanto você estaria disposto a receber para abrir mão de tal item?

Essas perguntas, por mais hipotéticas que soem, se tornaram realidade para Felipe Conrado.



O publicitário de 33 anos é fã de Taylor Swift, que faz aniversário nesta sexta-feira (13).

Durante a passagem da artista pelo Rio de Janeiro no ano passado, ele se tornou dono de um item único e improvável: o salto quebrado do figurino da cantora



A animação, no entanto, logo deu lugar a um plano: vender a peça na internet e utilizar o dinheiro para pagar o tratamento de câncer de pele de sua prima Angela, de 37 anos.

Em dificuldades com o plano de saúde, a família de Conrado estava sofrendo para arrecadar os valores necessários para as quimioterapias da prima. O salto de Taylow Swift, então, seria a solução.



A venda, no entanto, não foi necessária. Após uma campanha dos fãs da cantora na internet, Christian Louboutin - famoso designer responsável pela confecção das botas de Taylor - ficou sabendo da história e decidiu ajudar.

"Nem nos meus sonhos mais loucos eu imaginei que algo assim poderia acontecer", contou o publicitário à revista norte-americana People.



O designer francês se comprometeu a pagar o tratamento da prima de Conrado.

"A primeira coisa que fiz foi ligar para ela, que chorou de felicidade e emoção. Somos imensamente gratos pelo gesto dele. Ele trouxe luz e esperança em um momento em que a doença já era tão desafiadora", confessou o publicitário.



Em setembro deste ano, o tratamento de Angela foi encerrado.

Ela está livre do câncer. "Aquele salto chegou à nossa família no momento certo!", celebrou o fã da Taylor.



Como o salto foi parar na mão do fã?

No último show realizado pela cantora na capital carioca, um erro no traje fez com que a peça se descolasse do calçado da artista durante a apresentação.

Querendo continuar o show sem pausas desnecessárias, a cantora se desvencilhou da peça e a jogou para fora do palco.



O objeto acabou sendo arremessado em direção aos fãs, e Conrado foi o sortudo que o pegou.

"Percebi o salto da bota Louboutin pousando perfeitamente nas minhas mãos. Demorei alguns segundos para perceber o que eu havia pegado. As pessoas ao meu redor também ficaram chocadas".



O plano de pagar o tratamento da prima surgiu momentos depois de Conrado ficar com a posse do salto.

Após o show, ele compartilhou a ideia nas redes sociais e foi alvo de muitas críticas, mas também recebeu uma enorme onda de apoio.



Alguns fãs chegaram até mesmo a criar a campanha "#KeepTheHeel", ou "#FiqueComOSalto" em português, uma tentativa de ajudar a prima do publicitário e fazer com que ele não precisasse se desfazer da preciosa lembrança.



"Eu sabia que muitos fãs iam ouvir a minha história porque foi algo muito inesperado que envolvia a maior artista da nossa geração. Me enchi de felicidade ao ver os fãs se mobilizando para garantir que eu não tivesse que abrir mão de algo tão único devido a uma situação difícil", contou o homem à publicação norte-americana.



Com a ajuda de Christian Louboutin, Conrado manteve o salto e conseguiu arcar com o tratamento da prima.

Agora, o fã sonha em encontrar Taylor Swift pessoalmente. "Talvez um dia eu tenha a chance de conhecê-la e agradecer pela surpresa que mudou a vida da minha família."

