A- A+

volta do X Famosos celebram volta do X com posts bem-humorados: "Twitter está vivo" Nomes como Sabrina Sato, Deborah Secco, Gil do Vigor, Juliette e Pabllo Vittar fazem festa em retorno de publicações na rede social

O xis da questão, nas redes sociais, é, a rigor, uma exclamação. "O Twitter está vivo!", celebram artistas e personalidades midiáticas brasileiras, como Paloma Bernardi. Sim, o X — nome que a plataforma do passarinho azul ganhou desde que Elon Musk virou dono da empresa, em 2023 — está de volta ao Brasil. O site havia sido bloqueado pelo ministro Alexandre de Moraes em 31 de agosto deste ano.

Celebridades do país festejaram o fato. "Voltando pro Twitter! Cadê meus amorinhos twitteiros? Já tá todo mundo aqui de novo?", questionou Deborah Secco.

A apresentadora Sabrina Sato usou a famosa frase da personagem Clara (interpretada pela atriz Bianca Bin) na novela "O outro lado do paraíso" (2017). "Vocês não sabem o prazer que é estar de volta", brincou ela.

Paloma Bernardi compartilhou uma cena da novela "Salve Jorge" (2012), com Dira Paes.

Pabllo Vittar também fez festa em seu primeiro tuíte de retorno à rede social.

A ex-BBB Juliette disse que, a partir de agora, a "paz acabou". Mas ela ressalta que também está feliz, como brincou.

Pocah também celebrou o fato com um vídeo bem-humorado.

E Gil do Vigor também não deixou passar batido esse retorno da rede social.

Por que X foi bloqueado no Brasil?

O ministro Alexandre de Moraes determinou a suspensão total da rede social X no Brasil após a plataforma descumprir a ordem dada em 28 de agosto para indicar um representante legal no país no prazo de 24 horas.

Moraes determinou a suspensão imediata, completa e integral do funcionamento da rede social até que todas as ordens judiciais dadas por ele sejam cumpridas, as multas devidamente pagas e seja indicado, em juízo, a pessoa física ou jurídica representante em território nacional. Em 31 de agosto, a plataforma ficou totalmente fora do ar no país.

Moraes desbloqueia contas do X e Starlink

Na semana passada, Moraes chegou a bloquear as contas do X e da Starlink no Brasil. A medida foi tomada para garantir o pagamento de multas que haviam sido impostas ao X, por descumprimento de decisões do STF. As duas empresas têm o mesmo dono, o empresário Elon Musk. Foram transferidos para a União R$ 11 milhão da Starlink e R$ 7,2 milhões do X.

Após a movimentação ser concluída, Moraes determinou o desbloqueio das contas e dos ativos financeiros das duas empresas no Brasil.

Veja também

FAMOSOS Furacão Milton: Nivea Stelmann se mudou para os EUA após crise de pânico e hoje trabalha com câmbio