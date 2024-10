A- A+

RETORNO DO X Lula volta ao X de Musk após rede ser liberada por Moraes: "Aqui é Brasil" Presidente fez sua primeira postagem nesta quinta-feira, onde reforçou soberania nacional

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a postar no X (antigo Twitter) nesta quinta-feira, um dia após a rede social ter sido autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, a voltar a operar no país.

A primeira publicação do petista na plataforma do bilionário Elon Musk foi um reforço da soberania nacional, acompanhada da bandeira do Brasil.

"Aqui é Brasil", escreveu Lula

Aqui é Brasil. — Lula (@LulaOficial) October 10, 2024



Lula não cita a disputa judicial que envolveu o bloqueio da rede, mas seguidores ligaram a mensagem com o fato de a rede social X ter atendido as determinações judiciais brasileiras para voltar a funcionar no país.

A última postagem no perfil do presidente tinha sido feira no dia 30 de agosto, quando divulgou um vídeo de um evento que participou na Paraíba.

