Felipe Titto põe mansão à venda por R$ 30 milhões

Foram quatro anos de obras para que a casa ficasse nos trinques. Até que... Três anos depois, Felipe Titto decidiu mudar de endereço. Sim, o ator e empresário, de 38 anos, acaba de colocar à venda a mansão onde vive, e que construiu totalmente do zero, na região da Granja Vianna, em São Paulo.

O imóvel com seis quartos — sendo três suítes —, sala de cinema, academia de musculação, quadra de beach tennis e até mesmo um closet apenas para tênis está sendo anunciado por R$ 30 milhões.

O corretor responsável pela comercialização da casa publicou imagens da propriedade por meio das redes sociais, expondo detalhes do imóvel. A mansão ocupa um espaço de 1,8 mil metros quadrados, num terreno de 6 mil metros quadrados dentro do mesmo condomínio onde também moram celebridades como as ex-BBBs e empresárias Viih Tube e Bianca Andrade, conhecida como Boca Rosa, o novelista Walcyr Carrasco, e o compositor e multi-instrumentista Roberto de Carvalho, viúvo de Rita Lee.

O imóvel de Felipe Titto tem sala de estar com lareira, sauna e área gourmet, além de ampla área externa com destaque para o lago cristalino cheio de carpas. A casa, a rigor, é um galpão com 13 metros de pé-direito.

"Você fez um shopping aqui! Estou abismado", comentou o influenciador Carlinhos Maia, ao conhecer a propriedade.

O lago de ozônio é uma das áreas da casa que mais exige manutenção, de acordo com o proprietário. Ppara manter as águas cristalinas é necessária uma parafernália. "A gente enche ele com caminhão-pipa.

Há oito motores embaixo do deck. É todo um processo de filtro. Tem mais 3 toneladas de mídia filtrante e um serviço de biologia para a água ficar desse jeito. É ozônio, então tem uma máquina soltando ozônio 2m, além de planta esculpida em formato de tubarão", detalhou Felipe Titto por meio de vídeo publicado no Instagram, há mais ou menos um ano.

O closet gigante, com espaço exclusivo — e igualmente imenso — apenas para tênis, é outro cômodo que chama atenção. O ator e empresário, que integrou o elenco de novelas como "Amor à vida" (2013), "O outro lado do paraíso" (2017) e "A dona do pedaço" (2019), tem uma coleção de nada menos do que 500 pares de tênis e sapatos.

