Fernanda Paes Leme anuncia separação amigável de Victor Sampaio, pai de sua filha

A- A+

A atriz Fernanda Paes Leme anunciou em suas redes sociais que está se separando de Victor Sampaio, pai de sua filha Pilar nascida no ano passado.



Aos 41 anos, Fernanda explicou que o término não foi motivado por"fatores externos", mas sim por um desgaste na relação. Depois do anúncio feito pela atriz, o empresário postou fotos em homenagem à ex-mulher e com Pilar, a filha do então casal, que nasceu no ano passado.

"Esse post é mais uma homenagem do que um anúncio. É uma homenagem pra minha parceira dos últimos quatro anos, uma pessoa maravilhosa, especial, parceira, que tive a sorte de passar quatro anos do lado", escreveu Victor.

Segundo ele, os dois já sabiam que não continuariam mais como casal já há alguns meses e tiveram tempo para amadurecer a ideia do rompimento..

"Mas até para isso, fomos maduros e parceiros, sabendo que até para uma separação precisaríamos estar bem e conectados. Por isso esperamos passar por todas as turbulências que estávamos vivendo tanto como casal como em termos individuais para tomarmos essa decisão em conjunto apenas no meio de dezembro, mas mantivermos em segredo e só contamos para familiares e para nossos melhores amigos", explicou.

Victor compartilhou que antes do anúncio os dois viajaram juntos. "Fizemos uma linda viagem de despedida pra onde tudo começou, em Noronha. Olhamos para esse momento não como um fim, mas como um recomeço de uma nova e bonita relação. Uma relação de amizade e de família, uma nova história", contou Victor.

"Que lindo. Muito amor por você, pela nossa história e por nossa filha preciosa! Estou aqui sempre para você", comentou fernanda.

Tristeza e maturidade

Em seu post nas redes sociais, Fernanda Paes Leme compartilhou sua tristeza com a separação, mas celebrou a maturidade que os dois tiveram para colocar um ponto final no relacionamento de quatro anos.

"Só pra não criar nenhum tipo de especulação: não houve nenhum agente externo que motivou essa separação, foi algo vindo de nós, da nossa convivência, das nossas necessidades individuais e da nossa relação. Está tudo bem. Fica a tristeza por algo que se rompeu. Mas não existiu revolta, brigas, nada disso...", disse.



"Somos adultos e vamos transformar o sentimento que existe, aos poucos, em algo muito mais bonito e leve pra todo mundo. Fica também a felicidade e consciência de que todo o tempo em que estivemos juntos, deu certo. Deu muito certo. Porque dele veio nossa filha, nosso laço, e é por ela que a gente decidiu ser feliz, longe de uma rotina juntos que tava se tornando incompatível com nossas necessidades", completou Fernanda.





Veja também