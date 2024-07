A- A+

CULTURA E RELIGIÃO Festival Água Doce: evento dedicado a Oxum reúne música, gastronomia e artesanato Celebração ocorre nesta terça-feira (16), às 13h, no Sítio Trindade

O Festival Água Doce, em sua quinta edição, aporta no Sítio Trindade, na Zona Norte do Recife, nesta terça-feira (16), às 13h. Reunindo artesanato, música e gastronomia, o evento celebra Oxum, orixá das águas, cultuada no candomblé e na umbanda.

Na programação musical, o Festival Água Doce recebe nomes como Renata Jambeiro, Afroito, Karynna Spinelli, Afoxé Oxum Pandá, Coco dos Pretos, Gabriela Sampaio, Kemla Baptista, Adelaide e Helena Cristina, que fará o pré-lançamento do seu EP “Ancestral”.



Cantando em português e em yorubá, os artistas convidados apresentarão canções autorais e de terreiro. A direção musical é assinada por Leila Chaves, Nego Henrique e Rubem França.

Gabriela Sampaio abre o palco com zuelas em yorubá, anunciando o encontro Sagrado dos Ogãs, liderado por Nego Henrique, do Cordel do Fogo Encantado, ao lado dos ogãs Rafael Peixoto, Gilberto Bala e Pinha Brasil.

Além da música, o evento conta com uma feira de empreendedores. São mais de 20 expositores, oferecendo produtos que vão desde moda, artesanato e comidas. Contação de histórias e poesia serão conduzidos pelas artistas Kemla Baptista e Adelaide.

O festival conta com produção de Paloma Lima e coordenação de Rita Chaves, viabilizado através da Lei Paulo Gustavo. A entrada é gratuita.

Veja também

FAMOSOS Deadpool & Wolverine: o que fazem Ryan Reynolds e Hugh Jackman no Rio Janeiro?