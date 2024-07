Recife sedia segunda eliminatória do Festival Corpo Arte, neste domingo (14) 

A- A+

Neste fim de semana, Recife será palco da segunda eliminatória “Breaking Battle” do festival cearense Corpo Arte. O evento, que reunirá b-boys e b-girls, acontece neste domingo (14), a partir das 16h, no vão livre do Cais do Sertão, Bairro do Recife.

Da disputa entre b-boys e b-girls, de 1 vs 1, sairá o finalista para a grande final do Corpo Arte, que acontecerá em Fortaleza (CE), entre 16 competidores, que concorrerão ao prêmio de R$ 5 mil.



Quem vencer o 1 vs 1 desta fase ganhará passagem, hospedagem e alimentação para participar da grande final, que acontecerá neste segundo semestre, ainda sem data definida.

No Recife, o festival conta com o multi-artista Okado do Canal, que será mestre de cerimônia e embaixador do evento.

SERVIÇO

Eliminatória do festival Corpo Arte

Quando: Domingo (14), a partir das 16h

Onde: Vão livre do Cais do Sertão - Av. Alfredo Lisboa, s/n , Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @corpoarte24



