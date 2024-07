A- A+

SHOW Pernambucana Madu chega com sua turnê no Recife, na Casa Estação da Luz; veja detalhes O show acontece neste sábado (13), a partir das 17h, e conta com a presença das artistas Larissa Lisboa, Lais Senna e Mariana Rocha

Há cinco anos longe de Recife, a pernambucana Madu retorna com o seu show autoral e sonoridade contemporânea, celebrando suas origens nordestinas. A artista, que atravessou fronteiras até Lisboa, chega acompanhada da sua banda, na Casa Estação da Luz, neste sábado (13), a partir das 17h.

A cantora foi para a capital portuguesa em 2019, onde deu continuidade ao seu trabalho musical, mas sem esquecer as suas raízes. Tendo como inspiração a música pernambucana e a saudade de casa, a artista transmite suas referências nas composições, que incluem colaborações com Alceu Valença, Júlia Vargas e Jhon Douglas.

Durante a sua apresentação, Madu terá como convidadas especiais as artistas Larissa Lisboa, Lais Senna e Mariana Rocha.

''O Brasil se redescobre em Portugal. Madu é uma artista completa, além de uma intérprete sensível e verdadeira. Um dos talentos mais promissores que vejo surgir'', diz Alceu Valença.

"Madu...duas sílabas que juntas significam pra mim uma força criativa exuberante. Uma energia colorida, um movimento em ondas, ora calmas, ora dinâmicas. Madu é coragem, e audácia, é beleza, é arte, pura e cristalina arte!", diz, sobre ela, a produtora e empresária musical Yanê Montenegro.

Sobre Madu

Desde a infância, Madu está envolvida com o mundo da música, tendo frequentado o Conservatório Pernambucano de Música e estudado dança contemporânea durante oito anos. Desde muito cedo, portanto, é uma performer que utiliza em simultâneo a voz e o corpo para se expressar.

"Há cinco anos não volto no Recife, em Lisboa, juntei meus lados de cantora, atriz, circense para elaborar um projeto de música autoral baseado muito na musicalidade do Nordeste para além do forró, que é basicamente o que se conhece lá de música do Nordeste. É uma alegria, portanto, trazer para o Recife uma música que faz sucesso com públicos de fora justamente baseada nas sonoridades nordestinas", diz Madu.

Madu no Festival Port to Port

Em Portugal, tem performado em diversas casas de prestígio como Bota Anjos, Samambaia, Valsa, Musa e festivais como Port to Port, Arrasta, Culturas em Festa. Comandou o Carnaval de Lisboa (2023) com a Colombina Clandestina, onde cantou para nada menos que 15 mil pessoas.

"No palco, Madu parece ter dez metros de altura, uma charmosa e contagiante gigante de energia e virtuosismo vocal. Sua paixão pela música e sua alegria em dividir experiências através da performance parecem infindáveis", diz Noah Schmeling, crítico do Atlas Lisboa.

SERVIÇO

Madu e convidadas

Quando: 13 de julho, às 17h

Onde: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Moraes, 313, Carmo, Olinda

Ingressos a partir de R$ 40 no Sympla e na bilheteria do local

Mais informações: @casaestacaodaluz



