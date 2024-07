A- A+

MÚSICA Nany People apresenta show em homenagem a Fafá de Belém no Teatro do Parque "Sob Medida - Nany canta Fafá" terá apresentação única neste domingo (14), às 18h

Nany People já tem data para voltar ao Recife. Depois de trazer o espetáculo “Como Salvar Um Casamento” à cidade em abril, a artista sobe ao palco no Teatro do Parque neste domingo (14), às 18h, com o show “Sob Medida - Nany canta Fafá”.

Na capital pernambucana pela primeira vez, o projeto musical celebra as canções de Fafá de Belém. O repertório conta com os maiores sucessos da cantora paraense, incluindo hits como “Sob Medida”, “Meu Disfarce”, “Dentro de Mim Mora um Anjo” e “Nuvem de Lágrimas”.



As canções cantadas por Nany People foram escolhidas por ela e pela própria Fafá. A direção artística é de Marcos Guimarães e a direção musical de Daniel Pax e Ricardo Severo.

Além de interpretar músicas que admira, Nany People conta histórias e curiosidades sobre a sua vida, carreira e a sua relação com Fafá de Belém, de quem é fã desde criança. “Sob Medida” estreou em 2023 e já passou por mais de 40 teatros.

Serviço:

Espetáculo “Sob Medida - Nany Canta Fafá”

Neste domingo (14), às 18h

No Cine Teatro do Parque (Rua do Hospício, 81, Boa Vista)

Ingressos a partir de R$ 60, à venda no Sympla



