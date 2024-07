A- A+

MÚSICA Projeto Seis e Meia: Ricky Vallen e Victor Camarote se apresentam no Teatro do Parque Shows serão nesta sexta (12), a partir das 18h30

Na próxima sexta (12), o Projeto Seis e Meia volta a trazer shows ao Teatro do Parque, no bairro da Boa Vista. Nesta edição, o cantor Ricky Vallen apresenta o show “A voz mutante”. Abrindo a noite, às 18h30, o cantor e compositor pernambucano Victor Camarote faz as honras da casa. Os ingressos custam a partir de R$ 60, à venda no Sympla.

Ricky Vallen, dono de uma poderosa voz, venceu a segunda edição do quadro Shadow Brasil, do Programa Raul Gil, recebendo elogios de artistas como Glória Estefan e Andru Donalds.

No show "A voz mutante", Vallen apresenta um repertório eclético, com clássicos da MPB como "Atrás da Porta" (Chico Buarque) e "Sangrando" (Gonzaguinha), além de hits como "A Lenda" (Sandy e Junior) e "Medo Bobo" (Maiara e Maraísa). O setlist também inclui sucessos internacionais, mostrando toda a versatilidade do intérprete.

Nascido em Volta Redonda (RJ), Ricky Vallen começou sua carreira aos nove anos de idade. Foi o primeiro artista brasileiro indicado ao Grammy Latino na categoria de Artista Revelação, em 2007, tendo emplacado diversos temas de novelas da TV Globo e lotado casas de show por todo o Brasil.

Abertura

Victor Camarote, responsável pela abertura, iniciou sua carreira em 2005 e foi apadrinhado por Reginaldo Rossi. O cantor traz influências de artistas bregas e uma trajetória que inclui colaborações com nomes como Zé Manoel e Maestro Spok.

Victor levará ao palco do Teatro do Parque um show autoral, em formato acústico, com músicas do seu primeiro álbum, "Quem Disse", e novas composições do seu próximo disco, "Ama e Guarda".

SERVIÇO

Projeto Seis e Meia, com Ricky Vallen e Victor Camarote

Quando: 12 de julho, às 18h30 (Abertura da casa: 18h)

Onde: Teatro do Parque, Rua do Hospício 81, Boa Vista, Recife

Preço: R$ 60 (meia entrada) / R$ 120 (inteira), à venda no Sympla

Informações: (81) 9488-6833

Veja também

CELEBRIDADES Chay Suede faz piada nas redes com o próprio nome