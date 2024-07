A- A+

FESTIVAL Pernambuco Meu País começa nesta sexta (12), em Taquaritinga do Norte O evento acontece junto com o Festival Café Cultural, neste fim de semana

Começa nesta sexta (12) a itinerância do festival Pernambuco Meu País, que iniciará por Taquaritinga do Norte, no Agreste pernambucano. Essa primeira etapa – de um total de oito cidades que receberão o evento – acontece junto com o Festival Café Cultural e segue até o domingo (14), com programação cultural gratuita.

“O festival ‘Pernambuco Meu País’ será uma plataforma de construção de novos saberes e fazeres culturais, através do intercâmbio dos nossos artistas com artistas de todo país, e deixará um legado importante na formação e valorização da identidade pernambucana, começando por Taquaritinga do Norte, onde existe a tradicional Festa do Café no município”, comenta a secretária de Cultura de Pernambuco, Cacau de Paula.

Shows, ações em gastronomia e a cultura popular são o foco dessa edição do Pernambuco Meu País, em Taquaritinga do Norte. Além da visibilidade às riquezas culturais do Estado, o festival pretende promover o aquecimento da economia e do turismo na região.

“A curadoria tem como prioridade o protagonismo dos artistas, em especial da cultura popular, além das outras linguagens artísticas, bem como espaços de capacitação, entre tantas outras abordagens”, destaca a presidente da Fundarpe, Renata Borba.

Música

Nos três dias de shows no palco Pernambuco Meu País, artistas locais e nacionais marcarão presença. Entre as atrações deste fim de semana, estão: Benil, As Januárias, Waldonys e Dorgival Dantas (dia 12); Renato Vilela, Odair José, José Augusto e Carlinhos Brown (dia 13); e Volver, Ave Sangria, Hungria e Maneva (dia 14).

Confira a programação completa do Pernambuco Meu País em Taquaritinga do Norte:

Sexta-feira (12)

País da Música (Centro Comercial)

11h - Trio Camaleão

13h - Pablo Rabeca

País das Culturas Populares

13h - Bloco Compositores e Foliões

14h - Noé da Ciranda

15h - Caboclinho Tupinambá do Recife

16h - Coco de Roda e Ciranda do Mestre Goitá

17h20 - Ciranda Terno da Mata

Cortejo Brincantes (a partir das 19h)

Boi Fantástico

Caboclinho União Sete Flexas

Grupo Afojubá Batuque

Maracatu Águia de Ouro de Nazaré da Mata

Maracatu Nação Raízes de Pai Adão

Troça Carnavalesca Pitombeira dos Quatro Cantos *Patrimônio Vivo de Pernambuco

Palco Pernambuco Meu País

20h - Benil

21h30 - Às Januárias

23h - Waldonys e Banda

0h30 - Dorgival Dantas

Sábado (13)

País da Cultura Alimentar

14h - Instituto Ceres com a Oficina: Harmonizando o Sabor das Festas Juninas com Cervejas Artesanais

15h - Giro Clandestino com a Intervenção Gastronômica com Formação: Métodos de Extração de café

País da Música (Centro Comercial)

11h - Mestre Gama

13h - Socorro & Mazé e Banda

País das Culturas Populares

13h - Samba de Coco Irmãs Lopes

14h - Grupo de Coco de Roda Negras e Negros do Leitão da Carapuça

15h - Mestre João Limoeiro

16h - Afoxé Povo de Agunté

17h20 - Caboclo Mestiço

Palco Pernambuco Meu País

20h - Renato Vilela

21h30 - Odair José

23h - José Augusto

0h30 - Carlinhos Brown

Domingo (14)

País da Cultura Alimentar

10h - Giro Clandestino com a Intervenção Gastronômica: harmonização de café com ingredientes característicos da região

14h - Jonathan Liandro com a Intervenção Gastronômica: Bolo Agrestijo de queijo coalho com calda de banana

País da Música (Centro Comercial)

11h - Mocinha de Passira e Sérgio Ricardo

13h - Flávia Soares

Palco Pernambuco Meu País

14h - Volver

15h30 - Banda Ave Sangria

17h - Maneva

19h - Hungria

O Festival Pernambuco Meu País passará também pelos municípios Bezerros/Serra Negra (19 a 21 de julho), Gravatá (26 a 28 de julho), Pesqueira (2 a 4 de agosto), Caruaru (9 a 11 de agosto), Triunfo (16 a 18 de agosto), Arcoverde (23 a 25 de agosto) e Buíque (30 de agosto a 1º de setembro).

