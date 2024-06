Festival "Pernambuco Meu País": confira a programação de shows dos 24 dias de atrações

A- A+

O Governo do Estado divulgou, na noite dessa terça-feira (25), a programação completa de atrações do Festival Pernambuco Meu País. O evento, que acontece em oito cidades do interior, terá 24 dias de festa, entre 12 de julho e 1º de setembro.

Além dos shows, que são destaque, o evento contará também com uma programação diversa, com peças de teatro, exposições, sessões de cinema e feiras de artesanato. Também serão promovidas apresentações de cultura popular e encontros de literatura e gastronomia.

As cidades contempladas pela programação ficarão dispostas da seguinte ordem: Taquaritinga do Norte (12 a 14 de julho), Bezerros/Serra Negra (19 a 21 de julho), Gravatá (26 a 28 de julho), Pesqueira (2 a 4 de agosto), Caruaru (9 a 11 de agosto), Triunfo (16 a 18 de agosto), Arcoverde (23 a 25 de agosto) e Buíque (30 de agosto a 1º de setembro).

Atrações de peso

De acordo com o Governo do Estado, 80% dos artistas presentes na programação são pernambucanos. Dentre eles, estão nomes como Alceu Valença, Duda Beat e João Gomes.

Alceu Valença, cantor pernambucano, vai ser atração do Festival Pernambuco Meu País. - Foto: Walli Fontetenele/Folha de Pernambuco

Há, ainda, outras atrações de peso, como Vanessa da Mata, Chico César, Carlinhos Brown, Ana Carolina e Maria Gadú.

Ao todo, serão promovidos: 251 shows de música; 11 palcos; 260 apresentações de cultura popular; 18 exposições e atividades de artes visuais; 56 filmes em 22 ações do audiovisual; 50 atividades de circo; 44 apresentações de dança; 30 atrações de design e moda; 14 debates e palestras de mercado em arte e cultura; 20 mostras de fotografia; 18 de gastronomia; 52 ações de literatura; 41 de teatro e ópera; e oito feiras de artesanato.

Homenageados

Anunciado em maio deste ano, o festival vai homenagear o artista plástico Abelardo da Hora e o percussionista Naná Vasconcelos. O motivo da ação é a contribuição desses nomes para a disseminação da cultura pernambucana Brasil afora.

“Pernambuco tem tantas linguagens a abraçar. Ter a presença de Abelardo com suas forças, ideias, artes e produções é uma honra imensa”, frisou Daniel da Hora, neto de Abelardo da Hora.

Naná Vasconcelos, percussionista pernambucano é um dos homenageados do Festival Pernambuco Meu País. - Foto: Jedson Nobre/Arquivo Folha de Pernambuco

Confira, abaixo, a programação completa de shows do Festival Pernambuco Meu País.

Taquaritinga do Norte

12 de julho (sexta-feira)

Benil

As Januárias

Waldonys

Dorgival Dantas



13 de julho (sábado)

Renato Vilela

Odair José

José Augusto

Carlinhos Brown



14 de julho (domingo)

Volver

Ave Sangria

Hungria

Maneva



Bezerros (Serra Negra)

19 de julho (sexta-feira)

Espetáculo Pernambuco Meu País

Joyce Alane

Almério

Duda Beat



20 de julho (sábado)

Ciel Santos

Ylana com participação de Gabi da Pele Preta

Preta Gil

Paulo Miklos



21 de julho (domingo)

Isadora Melo

Erisson Porto

Oswaldo Montenegro

Jorge Vercilo



Gravatá

26 de julho (sexta-feira)

Espetáculo Pernambuco Meu País

Rachel Reis

Tayara Andreza

Raça Negra



27 de julho (sábado)

Revoredo

Cascabulho

Chico César

Vanessa da Mata



28 de julho (domingo)

Larissa Lisboa

Maeana

Ana Vitória

Alceu Valença



Pesqueira

2 de agosto (sexta-feira)

Espetáculo Pernambuco Meu País

Silvério Pessoa

Mundo Livre S/A

Nando Reis



3 de agosto (sábado)

N'Zambi

Tribo de Jah

Gabriel O Pensador

Falcão



4 de agosto (domingo)

Chorinho Ororubá

Pagode do Didi com convidadas

Fundo de Quintal

Diogo Nogueira



Caruaru

9 de agosto (sexta-feira)

Espetáculo Pernambuco Meu País

Lenine

Academia da Berlinda

Dilsinho



10 de agosto (sábado)

Zé do Estado

Forró na Caixa

Mestrinho

João Gomes



11 de agosto (domingo)

Joanah Flor

Filipe Catto (Canta Gal)

Ana Carolina

Maria Gadú



Triunfo

16 de agosto (sexta-feira)

Espetáculo Pernambuco Meu País

Mombojó

Biquíni Cavadão

Toni Garrido



17 de agosto (sábado)

Labaredas

Rossi Original

Só Brega (Conde)

Tierry



18 de agosto (domingo)

Gerlane Lops

Natascha Falcão

Lucy Alves

Jorge Aragão



Arcoverde

23 de agosto (sexta-feira)

Espetáculo Pernambuco Meu País

Luana Tavares

Negra Li

Francisco El Hombre



24 de agosto (sábado)

Berinho

Lipe Lucena

Nanara Bello

Matheus Fernandes



25 de agosto (domingo)

Lia de Itamaracá

Clayton Barros

Jorge du Peixe

Capital Inicial



Buíque

30 de agosto (sexta-feira)

Espetáculo Pernambuco Meu País

Beto Hortis

Rogerinho

Caninana



31 de agosto (sábado)

Gangga Barreto

Edilza Aires

Adilson Ramos

Roberta Miranda



1º de setembro (domingo)

Samba de Coco Raizes de Arcoverde

Sem Compromisso

Dudu Nobre

Psirico

Veja também

CELEBRIDADES Céline Dion faz rara aparição com os filhos; saiba quem são eles