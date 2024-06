BNDES financia primeiro data center Tier 3 de Pernambuco

A- A+

Pernambuco vai receber o primeiro data center Tier 3 do Estado, através de um financiamento feito pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. A Um Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda vai receber R$ 41 milhões para a implantação do equipamento.



Este será o primeiro data center de grande capacidade de Pernambuco, com a classificação Tier 3, um dos mais altos níveis dentre os equipamentos, que garante mais segurança e estabilidade no armazenamento dos dados, além de alta disponibilidade em energia e climatização.



A estrutura será instalada no Recife, que será a terceira cidade do Nordeste a receber o equipamento, Fortaleza (CE) já possui três unidades em uso e João Pessoa (PB) uma.



No Brasil, existem aproximadamente 87 equipamentos com classificação Tier 3, 85% deles instalados na região Sudeste. Com o data center do Recife, a região passa a contar com cinco unidades, tornando menos desigual a distribuição dessa tecnologia no país.



Quando começar a operar, a estrutura terá amplo espaço no local para instalação de outras empresas que farão parte do ecossistema, o que permitirá a disponibilização de serviços digitais em diversos segmentos (computação em nuvem, 5G, cyber segurança, Internet das Coisas, entre outros).



Com o financiamento de R$ 41 milhões por meio do BNDES Funttel, a Um Telecom poderá investir em obras civis e instalações dos diversos tipos de sistemas (geradores, ar-condicionado, rede elétrica, etc.), além de adquirir móveis, utensílios, máquinas e equipamentos, como subestação, geradores, racks, nobreaks, iluminação, controle de acesso, etc.



Segundo o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, a infraestrutura digital é fundamental para o desenvolvimento do Nordeste. “Aliada ao uso de energias renováveis e exportação de serviços tecnológicos, pode ser uma forma de acelerar a sofisticação produtiva da região”, disse ele. “O BNDES está atento a essa oportunidade regional para a empresa nordestina Um Telecom, que irá operar parte com energia solar, e irá vender serviços para empresas de diversos segmentos, inclusive as grandes empresas de tecnologia mundiais”, completou.

