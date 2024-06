A- A+

Artes Visuais ART PE: Perman Art Gallery estreia na Feira de Arte Contemporânea e Moderna de Pernambuco Evento reúne 30 galerias de arte, no Terminal Marítimo de Passageiro, a partir desta quarta-feira (30)

A terceira edição da ART PE - Feira de Arte Contemporânea e Moderna de Pernambuco começa nesta quarta-feira (26) e segue até 30 de junho. Nestes cinco dias, o Terminal Marítimo de Passageiros, localizado no Bairro do Recife, recebe 30 galerias de arte, que apresentam obras de grandes artistas plásticos.

Uma das presenças confirmadas no evento é a Perman Art Gallery, que existe há quatro anos no ambiente virtual e participa da ART PE pela primeira vez. Embora já tenha realizado exposições presenciais em espaços variados, essa será a oportunidade da galeria ser apresentada a um público mais amplo, levando em conta que a feira espera um público de 14 mil pessoas.

“Sou sócia de um escritório de arquitetura e estudo pintura há 15 anos. Por conhecer artistas excelentes que não tinham quem os representasse e também arquitetos muito interessados em arte, criei a galeria para integrar esses dois lados. Agora, com a feira, temos a chance de abrir para um público mais geral”, analisa Sheyla Camargo, que está à frente da Perman Gallery.

A galeria leva para o evento um recorte de dez artistas de seu casting, todos com trabalhos inéditos em exposição. São eles: André Cardoso, Célia Campello, Daniel da Hora, Daniel Dobbin, Heron Martins, Luis Rangel, Michelli Gil, Pietro Severo, Roberto Ploeg e Tereza Perman.

“No grupo, temos três arquitetos que são também artistas plásticos, pintores com muita experiência e também nomes mais jovens. O foco da maioria é a pintura figurativa, estilo artístico que carrega uma tradição muito forte em Pernambuco”, aponta Sheyla. Todas as galerias e seus castings que integram o evento passaram pelo crivo do comitê artístico, formado pelos curadores Beth Damata, Mônica Bouqvar e Filipe Campello.

Além de 19 galerias pernambucanas, a feira traz representantes de outros estados brasileiros e até de Portugal. Também estarão expondo as lojas de museus, como Oficina Francisco Brennand, Museu de Arte Moderna Aloisio Magalhães (MAMAM) e Instituto Ricardo Brennand (IRB), e de dois projetos sociais: ONG Paramar e Movimento Pró-Criança.

Nesta edição, o ARTPE traz algumas novidades. Uma delas é o Salão de Fotografia, espaço que conta com a participação de 20 fotógrafos e tem curadoria assinada por Gustavo Bettini, diretor do Ateliê de Impressão. O local recebe registros de artistas nordestinos, que tenham o Nordeste em sua pesquisa ou que morem na região. Obras de Alcir Lacerda, Alexandre Severo, Aslan Cabral, Ashlley Melo, Caio Danyalgil, Coletivo Encruzilhada, Flora Negri, Fred Jordão, Hélia Scheppa, Priscilla Buhr, Yeda Bezerra de Melo e outros nomes integram a seleção.

Outros espaços prometem movimentar o evento e o mercado de arte. Com acesso gratuito, a Arena Arte e Mercado, por exemplo, vai sediar atividades formativas, como palestras, rodas de conversas e lançamentos de livros. O Salão de Design estará com lojas das marcas Na Rosenbaum, Na Foz, Desenho Design e MV Cerâmica.

Na Área Gastronômica, o público vai encontrar o Restaurante Cá-Já, o bar Liamba, a sorveteria Degusta, a cafeteria Um Certo Café e o Wine Bar, com vinhos da WineConcept Brasil. O ARTPE conta com produção da Archi Cultural, que tem direção executiva de Diogo Viana.

Serviço:

3ª ART PE – Feira de Arte Contemporânea e Moderna de Pernambuco

Quando: de amanhã a 30 de junho, das 14h às 21h

Onde: Terminal Marítimo de Passageiros (Porto do Recife, Bairro do Recife)

Ingressos por R$ 15 e R$ 7,50 (meia), à venda no Sympla

