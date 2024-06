Festival de Cinema de Triunfo abre inscrições para mostras

A- A+

A partir da próxima segunda-feira (10) serão abertas as inscrições para as mostras competitivas de curtas e longas da 15ª edição do Festival de Cinema de Triunfo - que acontece em agosto, no Theatro Cinema Guarany, na cidade agrestina.



Até 27 de julho, interessados podem acessar o Mapa Cultural de Pernambuco para realizar a inscrição dos filmes no Festival - realizado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura (Secult-PE) e da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe).



Serão exibidas seis mostras competitivas: longa-metragem nacional, curta e média-metragem nacional, curta e média-metragem pernambucano, além de curta e média infanto-juvenil, curta e média dos Sertões e filme exprimental.

Vão ser aceitos trabalhos finalizados entre janeiro de 2021 e os meses vigentes de 2024, seja de ficção, documentário, animação, videoclipes e outras categorias, realizados em qualquer formato - desde que haja cópia de exibição em formato digital (FullHD).





"O 15º Festival de Cinema de Triunfo é evento que está no calendário do cinema brasileiro, uma linguagem que dá a possibilidade de viver a magia da sétima arte e ao mesmo tempo refletir sobre algumas realidades necessárias", atesta a secretária de Cultura de Pernambuco, Cacau de Paula, que complementa

"A ideia é descentralizar as pol[iticas públicas voltadas para o audiovisual e estamos muito felizes com a realização de mais uma edição do festival.

Já a presidente da Fundarpe, Renata Borba, ressalta sobre o local da realização, o Theatro Cinema Guarany que celebra este ano 102 anos de história com a arte.

"O evento tem um histórico muito relevante quando a gente pensa sobre as políticas culturais de Pernambuco. Fomentar a arte de Pernambuco é uma das nossas missões e este momento é de extrema alegria, porque podemos exibir o que a gente tem de melhor, de forma gratuita, num equipamento maravilhoso que é o Theatro Cinema Guarany" A análise de mérito após o período de inscrição acontece de 27 de julho a 5 de agosto. Já os resultados serão divulgados em 6 de agosto e os recursos podem ser impetrados entre os dias 7 e 8 do mesmo mês. A lista final está prevista para ser divulgada no dia 12. Premiações

Para concorrer nas mostras, a produção deve ser realizada por diretores pernambucanos ou residentes no Estado há pelo menos um ano e/ou empresa produtoa local. Na categoria "Sertões", os filmes precisam ser realizados em cidades do Semiárido brasileiro do Nordeste. Os proponentes podem ser pessoas físicas, coletivos ou grupos sem personalidade jurídica e pessoa jurídica.



Os filmes serão avaliados sob os aspectos do argumento/roteiro, criatividade, qualidade técnica e qualidade artística. Selecionados, as obras concorrem ao Troféu Caretas, com o Prêmio do Júri Oficial e do Júr Popular.



Cada prêmio vai destinar o valor de R$ 3 mil (melhor longa), R$ 2 mil (melhores curtas) e R$ 1 mil (melhor filme experimental).



O Caretas também será dado para melhor direção, fotografia, montagem, roteiro, produção, direção de arte, trilha sonora, som, ator e atriz - tanto para os longas quanto para os curtas.



Já o Troféu Fernando Spencer será concedido ao melhor personagem das obras concorrentes.





Serviço

Inscrições para a 15ª edição do Fetsival de Cinema de Triunfo

Quando: De 10 de junho a 27 de julho

Onde: site Mapa Cultural de Pernambuco



O edital pode ser conferido neste link.





Veja também

direitos autorais Briga por direitos musicais põe em lados opostos Teresa Cristina e Paula Lavigne; entenda