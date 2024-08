A- A+

Show Festival Turá faz sua estreia no Recife com grande nomes da música brasileira Joelma, Nação Zumbi, Baco, Lenine e Maria Rita empolgaram o público com apresentações vibrantes; Neste domingo (25) acontece o segundo e último dia do evento

O Festival Turá estreiou no Recife no sábado (24) e contou com shows completos de artistas de peso na música brasileira.

A cantora Maria Rita abriu os trabalhos com o melhor do samba na apresentação que leva o seu nome, "Samba de Maria", e interpretou canções como “Tá Perdoado”, “Vou festejar” e “O Bêbado e a Equilibrista”.

Em seguida veio o aguardado show "30 anos Olho de Peixe", onde o pernambucano Lenine e o percussionista carioca Marcos Suzano celebraram as três décadas do álbum que é considerado um marco na história da MPB. Após a música “Leão do Norte”, Lenine abriu uma bandeira de Pernambuco, balançou e jogou para o público.

Baco Exu do Blues foi a terceira atração e trouxe músicas de seu último álbum, seu deixar de fora sucessos como “20 Ligações”, com o público cantando em coro.

Outra apresentação muito aguardada era a da banda pernambucana Nação Zumbi. Transformando palco do Turá em uma grande festa, Jorge du Peixe, Dengue e seus companheiros receberam como convidados a rainha da ciranda Lia de Itamaracá, Jéssica Caitano, Siba, Cannibal (Devotos) e Fábio Trummer (Banda Eddie).

O grupo apresentou o show "Manguefonia", comemorando os 30 anos do Movimento Manguebeat, desenvolvido justamente em Recife, com músicas que marcaram a história.

E a estrela que encerrou o primeiro dia foi a grande "rainha do Calypso" Joelma, em uma apresentação com muita dança, performance e brilho. O show integra a turnê "Isso é Calypso", que já passou por mais de 100 cidades no Brasil, atraindo uma multidão.

Neste domingo (25), o Turá continua, com shows de Marina Sena, Lagum, Nando Reis com participação de Joyce Alane, Lulu Santos e Jota Quest.

