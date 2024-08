Turá Recife, no Classic Hall, reúne Maria Rita, Joelma, Nando Reis e Lulu Santos, entre outras atraç

A- A+

Neste fim de semana, sábado (24) e domingo (25), a casa de shows Classic Hall, em Olinda, vai ser palco do line-up da primeira edição do Festival Turá Recife, marcado pela diversidade musical e uma programação 100% nacional.



O evento é realizado pela Festacheia e apresentado pelo Banco do Brasil. Os ingressos estão sendo vendidos em dois shoppings do Recife e no site do festival.



São destaques da programação do Turá Recife a cantora Maria Rita com o show "Samba da Maria", Lenine e Suzano - celebrando os 30 anos do célebre álbum "Olho de Peixe" -, Lulu Santos, Joelma, Nando Reis, entre outros.





Nos dois dias da programação do Turá Recife, atrações locais dão as boas-vindas ao público: no sábado, é a vez do coletivo Sambadeiras, a primeira bateria feminina de samba de Olinda, 'abrir os trabalhos'.



Ao longo do dia, ainda haverá discotecagem dos DJs Allana Marques, Dandarona, Damata e La Ursa nos intervalos dos shows.



Já no domingo, Mestre Lua de Olinda, músico e capoeirista, dá o pontapé inicial para o dia das apresentações de Lulu Santos, Marina Sena e Jota Quest. Os DJs Vibra, Makeda, Lala K e 440.

Programação Turá Recife

SÁBADO (24/08)

15h - Abertura

15h25 - Sambadeiras

16h - Maria Rita

17h45 - Lenine e Suzano

19h30 - Baco Exu do Blues

21h15 - Nação Zumbi

23h10 - Joelma

DJS - Allana Marques, Damata, Dandarona, La Ursa

DOMINGO (25/08)

14h - Abertura

14h25 - Mestre Lua

15h - Marina Sena

16h45 - Lagum

18h30 - Nando Reis convida Joyce Alane

20h15 - Lulu Santos

22h10 - Jota Quest

DJS - 440, Lala k, Vibra, Makeda

Serviço

Festival Turá Recife

Quando: sábado (24) e domingo (25)

Local: Classic Hall - Olinda

Ingressos: a partir de R$ 140 (para os dois dias)

Classificação etária: de 10 a 14 anos (acompanhado dos responsáveis legais); a partir de 15 anos (desacompanhado); proibida a entrada de menores de 10 anos

Bilheterias Oficiais (sem taxas): RioMar Shopping e Shopping Recife e no site

