Filho de Fernanda Torres, Joaquim Waddington é afilhado de Gil e tem perfil discreto nas redes

Houve um momento família durante o espetáculo "Para além de Saturno, Urano e Netuno", de Hamilton Vaz Pereira, em cartaz no Parque Lage, no Jardim Botânico, Zona Sul do Rio. As atrizes Fernanda Montenegro e Fernanda Torres, avó e mãe de Joaquim Waddington, que integra o elenco da peça, foram prestigiar o rapaz.

Depois da apresentação, as atrizes bateram papo com o elenco e com o diretor. "Para além de Saturno, Urano e Netuno" terá apresentações nos dias 7, 8, 13, 14 e 15 de dezembro. A peça é uma narrativa sobre três astronautas brasileiros que, após anos perdidos no espaço, retornam à Terra com uma descoberta extraordinária: a Fonte da Juventude.

Quem é Joaquim Waddington?

Joaquim é o filho mais velho de Fernanda Torres e Andrucha Waddington. A atriz e o diretor foram casados por 11 anos e também são pais de Antonio e Davi.

Joaquim tem 24 anos. É ator e também se formou em Filosofia na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio). Ele é afilhado de Gilberto Gil, parceiro de longa data de Andrucha em projetos como "Eu, Tu, Eles" e "Viva São João!".

Discreto, Joaquim tem 515 seguidores em um perfil fechado no Instagram. Ele já participou de diversas séries para a televisão, como "Sob pressão", "O juízo", "Amor e sorte" e "Diário de um confinado".

