Flip anuncia mesa extra sobre o impacto das queimadas

A Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) anunciou, nesta terça-feira (1º), uma mesa extra para discutir os impactos das queimadas que arrasaram boa parte do país nos últimos meses.



Intitulada ''Cessar o fogo'', a mesa ocorrerá no sábado (12) às 21h30 e reunirá a ativista indígena Txai Surui e o escritor Pablo L. C. Casella, autor de ''Contra fogo'' (Todavia), romance protagonizado por uma brigada voluntária de combate a incêndios na Chapada Diamantina. A mediação ficará a cargo de Giovana Girardi.

Em nota, a curadora da Flip, Ana Lima Cecilio, afirmou que ''as queimadas que castigaram o país nos últimos meses, o calor inimaginável, o ar sufocante são lembretes constantes do quanto é urgente pensarmos na crise do clima''. ''Convocar essa mesa extra e mobilizar uma manifestação como a Flip é um passo importante para que estejamos sempre atentos'', completou.

Diretor artístico da festa literária, Mauro Munhoz disse que ''responder aos aterrorizantes acontecimentos recentes requer manifestações que transformem o imaginário das pessoas''. Munhoz destacou ainda que ''Txai Suruí é uma voz de proeminência dentre aqueles povos que notadamente protegem as florestas do fogo, enquanto Pablo Casella, através da ficção, demonstra a capacidade literária de representar o horror de um país em chamas''.

A 22ª Flip acontece de 9 a 13 de outubro e homenageia o escritor João do Rio. Entre os autores convidados, estão o francês Édouard Louis, a italiana Lisa Ginzburg, o colombiano Juan Cárdenas e os brasileiros Felipe Neto, Jeferson Tenório e Carla Madeira.

O anúncio da mesa extra confirma o desejo da curadoria debater os problemas do presente. Na programação, há mesas sobre as principais questões contemporâneas, como a guerra em Gaza, (com a presença de Atef Abu Saif, ex-ministro da Cultura da palestina), inteligência artificial (com Mark Coeckelbergh, autor de ''Ética na inteligência artificial'', Ubu) e a politização das relações amorosas (com a Brigitte Vasallo, autora de ''O desafio poliamoroso'', Elefante).

