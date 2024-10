A- A+

TESTAMENTO "Foi um engano te adotar": em e-mail, Cid Moreira disse a filho que o deserdaria no testamento Após a morte do comunicador, filhos pedem a abertura do inventário do pai, que viveu os últimos anos rompido com a prole

O apresentador Cid Moreira — que morreu, aos 97 anos, na última quinta-feira — escreveu ao filho adotivo, Roger, que se arrependia e tentava desfazer a adoção dele. No testamento público deixado pelo jornalista, Moreira estabeleceu a retirada do direito à herança por parte de Roger e do outro filho, Rodrigo. As informações são da "Folha de S. Paulo".

Segundo o jornal, em um e-mail enviado a Roger há dez anos, Moreira escreveu que "vivia em paz", e que tinha deserdado o filho. "Você continua sendo meu filho adotivo porque não consegui reverter a adoção. Eu fiz um documento e deserdei você. Escrevi de próprio punho e assinei." O motivo, de acordo com a reportagem, seriam declarações de Roger à imprensa, na época. "Foi um engano te adotar", escreveu.

Roger é sobrinho de Ulhiana Naumtchyk, terceira mulher de Moreira. Aos 20 anos, ele foi adotado pelo casal. Segundo a Folha, nenhum dos filhos foi ao velório do pai.

Como noticiou o Globo horas após a morte de Cid Moreira, os dois filhos do comunicador pediram a abertura do inventário do pai. O apresentador viveu os últimos anos rompido com a prole. A família chegou a travar uma disputa judicial, movida pelos dois contra Cid e sua mulher, Fátima Sampaio Moreira, que foi arquivada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro em 2023.

Roger e Rodrigo entraram com o pedido formal na Justiça para terem direito ao acesso total ao testamento. Os filhos solicitaram gratuidade no processo por serem "pobres na expressão da palavra". O advogado dos dois estima uma fortuna total de R$ 60 milhões — "um patrimônio de R$ 40 milhões em imóveis e R$ 20 milhões em contratos envolvendo direitos autorais", como diz o documento.

No pedido, eles relembram danos psicológicos supostamente causados pelo pai durante o segundo casamento. A defesa de Fátima definiu como "lamentável e inoportuna" a abertura do inventário pelos filhos de Cid Moreira poucas horas após a notícia da morte.

"A postura demonstra, de forma indisfarçável, que eles nunca tiveram interessados em outra coisa senão o patrimônio do pai", afirmou o advogado Saldaño, em entrevista à "Folha de S. Paulo". "Cid Moreira manifestou em testamento público, motivadamente, a vontade de deserdar os dois filhos, com base na indignidade prevista no Código Civil brasileiro, excluindo-os da sucessão. Todo ano ele refazia o testamento acompanhado de diversos laudos médicos comprovando sua capacidade civil", acrescentou o representante judicial de Fátima Sampaio.

Entenda o processo

Em 2021, Rodrigo e Roger pediram judicialmente a interdição do pai, alegando que Fátima, com quem Cid mantinha um relacionamento desde 2000, estava usufruindo do patrimônio do apresentador de forma indevida. Eles a acusaram de vender 11 dos 18 imóveis do pai, transferir R$ 40 milhões para o exterior e mantê-lo em cárcere privado.

Em entrevista ao "Uol", em julho de 2022, Cid disse que comprovou a sanidade mental na Justiça e que os filhos "erraram de uma maneira definitiva" por "interesse financeiro". Na mesma época, Roger tornou públicos áudios para tentar comprovar que a relação entre o pai e Fátima começou enquanto ele era casado com a mãe dele, Ulhiana Naumtchyk.

"Cid contratou a Fátima como jornalista para uma prestação de serviços, mas ficou claro que era outra coisa. A minha mãe descobriu, e a separação foi inevitável", disse Roger à época.

