França prende 6 suspeitos de tentarem sequestrar astro do YouTube que escalou Everest

A polícia francesa prendeu seis pessoas sob suspeita de conspirar para sequestrar a estrela do YouTube Inoxtag ou um de seus parentes e exigir um resgate, disseram uma fonte próxima ao caso e promotores nesta quinta-feira (30).

Inoxtag, de 22 anos, cujo nome verdadeiro é Ines Benazzouz, tem 8,7 milhões de inscritos no YouTube, 6,3 milhões de seguidores no TikTok e quase 6 milhões no Instagram.

Seu vídeo mais conhecido, um documentário de longa-metragem sobre sua ascensão ao Monte Everest — que ele escalou apesar de não ter experiência anterior em montanhismo — foi visto 37 milhões de vezes no YouTube desde que foi postado em 14 de setembro.

"Os seis foram detidos para interrogatório sob suspeita de tentativa de assalto à mão armada e tentativa de sequestro por um grupo organizado", disse o gabinete do promotor, confirmando informações relatadas pela primeira vez pela emissora da RTL.

Eles são suspeitos de atacar um casal em Orgeval, perto de Paris, em novembro de 2024, que morava em uma casa que pertenceu a Inoxtag, de acordo com uma fonte próxima ao caso que pediu para não ser identificada.

Os agressores pretendiam sequestrar o YouTuber ou um de seus parentes e exigir um resgate, aparentemente sem saber que a casa havia mudado de dono, disse a fonte.

No início de novembro, os ladrões atacaram outra casa que Inoxtag havia alugado.

O fenômeno da mídia social começou a postar filmagens de videogame na adolescência. Sua energia o catapultou para o estrelato entre os jovens franceses.

Inoxtag também publicou sua primeira história em quadrinhos "Instinct" em novembro, uma história sobre um jovem com o poder de perceber a aura e as intenções daqueles ao seu redor.

Mas foi o lançamento em meados de setembro do filme sobre seus preparativos para escalar o Monte Everest que levou sua fama a novos patamares.

Ele jurou abandonar as mídias sociais durante sua escalada no Everest e disse que aprendeu com as críticas que recebeu sobre sua escalada — principalmente de montanhistas — sobre questões ambientais e turismo excessivo.

