Astro do YouTube é condenado a pena inusitada por ganhar filhote de leão de casamento

Uma estrela paquistanesa do YouTube que ganhou um filhote de leão no dia de seu casamento evitou a prisão após prometer a um juiz que publicaria vídeos sobre direitos dos animais por um ano.

Rajab Butt tem um dos maiores números de seguidores online no país do sul da Ásia. Suas núpcias de uma semana no final de dezembro foram estampadas em sites de fofocas de celebridades.

Quando um filhote de leão sonolento, parecido com o jovem Simba do filme "O Rei Leão" de 2019, foi apresentado a ele em uma gaiola, com corrente de ouro, na frente de milhares de convidados que festejaram até tarde da noite na megacidade oriental de Lahore, as fotos se espalharam rapidamente online.

Butt legendou um vídeo do evento com "estão chovendo presentes" e acumulou quase 10 milhões de visualizações.

Na manhã seguinte, a polícia invadiu sua casa, confiscou o filhote e manteve o recém-casado sob custódia durante a noite.

"Descobrimos sobre o filhote de leão por meio das mídias sociais" disse Faisal Mushtaq, um inspetor do departamento provincial de vida selvagem de Punjab.

Policiais foram até a casa de Butt e encontraram o filhote de leão vagando pela garagem, ele disse.

"Estava em péssimas condições, pois estava muito frio" disse Mushtaq.

Na semana passada, Butt se declarou culpado de possuir um animal selvagem sem documentos, mas o juiz dispensou uma possível multa e pena de prisão de até dois anos por uma punição mais individualizada.

Todo mês, durante um ano, ele deve postar um vídeo de cinco minutos dedicado aos direitos dos animais, disse a ordem do juiz Hamid Ul Rahman Nasir.

O influenciador de mídia social concordou com as condições, após admitir em uma declaração judicial que "deu um mau exemplo" ao aceitar o presente e passar a "glorificá-lo".

Butt é uma das estrelas do YouTube mais bem pagas do país, de acordo com a plataforma, e geralmente posta vídeos sobre a vida cotidiana de sua família, de discussões a compras de carros novos.

Tanvir Janjua, um veterano oficial da vida selvagem em Punjab, disse que o filhote provavelmente foi comprado por algo entre 700 mil e 800 mil rúpias paquistanesas (US$ 2.500 a US$ 2.900).

"É tão errado, moral e legalmente, tirar um filhote tão pequeno de sua mãe" que provavelmente ainda o estava alimentando, reclamou ele à AFP.

