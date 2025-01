A- A+

INTERNET "Sinto uma culpa terrível": o arrependimento de uma mãe que transformou a filha em meme Katie Clem postou um vídeo no YouTube em 2013 de suas filhas no carro indo para a Disneylândia; A reação de Chloe, então com 2 anos, se tornou viral

Estamos em 2013, você acorda com sua família e decide que não é dia de escola, mas sim de ir à Disneylândia fazer uma surpresa para suas filhas.



Você decidiu gravá-los sentados no carro a caminho do parque para imortalizar a reação deles e carregou o vídeo no YouTube, com o título Lily's Disneyland Surprise... AGAIN! De repente, o rosto do seu filho de dois anos tirado de uma moldura vira um meme, com toda a fama repentina que isso acarreta.



Fama que continua até hoje. O vídeo já teve mais de 24 milhões de visualizações desde então, e ainda são muitos os que usam o meme para compartilhar, por exemplo, seu ceticismo, pouca emoção ou indiferença em relação a algo.

Essa é a história de Chloe Clem, lembrada dias atrás por sua mãe na revista americana People. Embora a mais nova já tenha 14 anos e não se pareça mais com aquela garota com dentes abertos e olhos esbugalhados, era inevitável que ela crescesse com o meme nas costas. Depois da experiência vertiginosa e de aprender o que realmente é a viralidade, sua mãe mudou de ideia e se arrepende de ter publicado: “Sinto uma culpa terrível”, diz Katie Clem. “Chloe tinha dois anos e as pessoas vinham até ela, eram malucas. Tiraram fotos dela”, lembra a mulher na publicação





Ela não é a única. Em dezembro passado, a renomada mãe influenciadora britânica Molly Gunn, com mais de 110 mil seguidores no Instagram, admitiu que se arrependia de ter usado seus três filhos, de 13, 11 e 7 anos, expondo-os a milhares de pessoas. Reconheceu que o nível de visibilidade a que submeteu a sua família teve um impacto negativo sobre ela.

Gunn disse que decidiu excluir mais de 2.000 fotos de sua conta, encerrando mais de uma década de exposição de sua casa. Segundo explicou, o seu perfil era uma janela para a vida da sua família e, após refletir sobre as consequências, decidiu encerrar esta etapa. A privacidade das crianças é um preço justo a pagar pela popularidade e pelos negócios dos pais?

“Há dez anos éramos muito pobres e isto aconteceu e de repente podíamos pagar as contas”, explica Katie Clem sobre os efeitos da fama da sua filha. Esse dinheiro literalmente nos ajudou a sobreviver por uma década. Além de economizar e guardar, nos ajudou a seguir em frente com nossas vidas. Aluguel, contas, comida. A partir daquele momento, a vida familiar foi diferente. Eles conseguiram até economizar para a educação e futuro casamento de Chloe, disse ela à People. Esse sucesso repentino também fez com que fossem convidados para a Dream Suite da Disneylândia, viajassem para Nova York e até duas vezes para o Brasil, onde a menina era bastante conhecida. Eles possuem todos os direitos sobre a imagem, o que significa que foram capazes de monetizar seu uso comercial.

Katie e seu marido, David, receberam vários endossos e fecharam acordos com gigantes corporativos como o Google Pixel, relata a publicação. Em 2021, eles até venderam a imagem como um token não fungível (NFT) por cerca de US$ 74.000. Após o sucesso da imagem da menina, Katie continuou a alimentar sua conta no YouTube com vídeos de família, alcançando 300 mil inscritos.

A privacidade das crianças é um preço justo a pagar pela popularidade e pelos negócios dos pais? Existem vários estudos publicados sobre sharenting, termo usado para se referir à exposição de imagens dos filhos nas redes sociais. Por exemplo, o publicado em 2023 pela Universidade Camilo José Cela intitulado Sharenting: análise da utilização de menores como meio de marketing: “Quanto aos factores que impulsionam esta decisão de partilha de imagens, podemos concluir que a grande maioria acredita que é uma boa maneira de manter a família e os amigos informados.

Da mesma forma, muitos gostam de receber reações positivas das pessoas às fotos de seus filhos.” Mas este estudo continuou com um alerta: “Somos alertados ao receber respostas como a do caso isolado que referia que queria mostrar os seus filhos online com a intenção de obter seguidores. Isso faz com que esta e futuras pesquisas ganhem importância; Isso nos faz pensar que, embora sejam alertados sobre os perigos do compartilhamento, muitos usuários da rede agem de forma egoísta e para o seu próprio bem, sem levar em conta o bem-estar dos próprios filhos.”

“Alguns pais não têm a formação adequada para lhes dar instruções claras sobre a utilização das tecnologias modernas, as suas implicações, as suas vantagens e, claro, as suas ameaças inegáveis. Não só não fornecem informações adequadas aos seus filhos, como também se envolvem em comportamentos de risco. Encontramos o fato paradoxal de adultos publicarem fotografias de menores que estes provavelmente nunca publicariam”, disse Icíar Casado Fernández, psicóloga com especialização em neuropsicologia, ao Mamas & Papas em julho passado. Para este especialista, a exposição de uma realidade muito irreal, limitada exclusivamente a emoções positivas e situações de sucesso, pode “gerar graves problemas nos menores com identidade e autoestima em construção”.

Desde 2021, Katie Clem publicou apenas dois vídeos, o último em junho passado com o título Chloe está de volta (Chloe voltou, devido à tradução para o espanhol). No entanto, esta diminuição do conteúdo deve-se, como explica Katie, ao facto de ter notado que o entusiasmo das filhas estava a diminuir. Embora ela também reconheça que as filhas, então pequenas, tecnicamente nunca aceitaram participar dos vídeos: “No começo foi muito divertido. Você entra nesse trem e diz sim para tudo. No início, não incluí de forma alguma o consentimento das minhas filhas. Nós apenas fizemos isso porque você fica preso em todas as coisas.

“Com o tempo, percebi que era demais para eles e senti que ninguém estava se beneficiando com isso.” Ao refletir, a positividade avassaladora e a diversão inegável de tudo isso confundiram quaisquer preocupações que ele pudesse estar sentindo naquele momento. De qualquer forma, diz ela, hoje ela não é a mesma mãe que era há mais de uma década.

Hoje em dia, Katie admite que tem sentimentos confusos sobre o conceito de canais familiares no YouTube, incluindo o seu próprio. Lembre-se que as pessoas queriam ver as filhas o tempo todo, em qualquer plataforma: “E de repente tive uma reviravolta no meu pensamento: fiz tudo errado? “Sinto uma culpa terrível.” Ele chegou à conclusão de que tanta exposição não fazia bem para eles: “Quando eles cresceram, eu os fiz fazer coisas e percebi que eles estavam entediados. Percebi que eles estavam cansados e disse: 'Ok, terminamos.'

Katie conclui que não sabe se teria feito as coisas de maneira diferente: “Tudo o que sei é que meus sentimentos mudaram drasticamente em relação à situação”. E ela afirma que Chloe – que ela descreve como muito tímida e introvertida (algo que ela se pergunta se é por causa de sua infância viral) – raramente é reconhecida agora que é adolescente. Para a jovem, toda esta situação “é super fixe” e explica à People que vê os vídeos antigos como uma espécie de arquivo da sua infância: “É como ver fotografias antigas de família que todos também podem desfrutar”. Ela não se sente famosa, mas, diz, “muita coisa ainda acontece por causa do meu meme”.

Na verdade, a jovem tem uma conta no Instagram cuja foto de perfil é o meme Side Eyeing Chloe e que conta com mais de 626 mil seguidores, com quem partilha fotos do seu quotidiano e da sua infância. Ela está criando seu próprio futuro nas redes sociais, claro, sob o olhar atento da mãe porque, conforme consta na descrição da biografia, é Katie quem supervisiona o perfil.

Veja também