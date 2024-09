A- A+

Famosos Gusttavo Lima: mansão "greco-goiana" do cantor esbanja luxo e virou meme na web Cantor sertanejo, conhecido como o embaixador do agronegócio, é dono de uma das maiores fazendas de Goiás e tinha carros de luxo na garagem da sede da propriedade

Com prisão decretada na segunda-feira (23), o sertanejo Gusttavo Lima vive uma vida de luxo. A mansão do cantor, localizada em uma extensa propriedade de Goiás, tem arquitetura inspirada na Casa Branca, residência oficial do presidente dos Estados Unidos, mas chegou a virar meme na web ao ser comparada à loja da Havan. De acordo com internautas, a casa do artista seguiria o estilo “greco-goiano”.

A vida luxuosa do músico, entretanto, está sendo posta em xeque devido ao andamento da investigação da Operação Integration. O pedido de prisão ocorreu no âmbito da Operação Integration, que prendeu também a influenciadora e advogada Deolane Bezerra no início do mês. A decisão é da juíza Andrea Calado da Cruz, do TJPE. O processo corre em sigilo.

Em 2022, o patrimônio do artista já era estimado em cerca de R$ 276 milhões — hoje esse valor chegaria a cerca de R$ 1 bilhão. Naquele ano, ele já era dono de uma fazenda, uma das maiores de Goiás, com três mil metros quadrados de área construída.







A sede da fazenda, com colunas inspiradas nas da Casa Branca, virou meme nas redes, ao ser comparada à arquitetura da loja da Havan. "O estilo da casa é neoclássico, fachada projetada com distintos detalhes e nobre conceito, inspirada na arquitetura da Casa Branca, para atender a expectativa e fazer juz ao Embaixador", dizia a descrição da empresa responsável pela construção da casa.

O lugar tem salas, varandas, escritório, suítes com closet, cozinha íntima, sala de estar rebaixada, varanda gourmet, home kids, academia, sauna, vestiários, casa de apoio com cozinha industrial, dependência de funcionários, quarto para montagem de looks, salão, estúdio fotográfico, piscina de 200 metros quadrados, SPA, fire pit (fogueira enterrada) e garagem para cinco carros de coleção e outros cinco de uso cotidiano.



Gusttavo tem ainda grande apreço por carros tanto antigos quanto novos. Em sua fazenda ele tem, por exemplo, uma Mercedes-AMG GT 63S de R$ 1,8 milhão, além de uma Ferrari 458 Spider vermelha, um Lamborghini Urus amarelo, um Porsche Cayenne, um Lamborghini Aventador, um SUV Cadilac Escalade e um Lincoln Continental 1978.

